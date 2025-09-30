আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট, সিজন–১–এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (আইএসইউ) স্পোর্টস ক্লাবের আয়োজনে আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট, সিজন–১ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাইনারি ব্লাস্টার্স। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর রয়েল মাল্টিস্পোর্টস এরেনায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন আইএসইউ উপাচার্য আব্দুল আউয়াল খান ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় ফুটবলার কায়সার হামিদ।
আইএসইউ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল টেক্সটাইল ওয়ারিয়র্সকে শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল ম্যাচে ২–১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দল বাইনারি ব্লাস্টার্স। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মার্চেন্ট ম্যাভেরিক্সের মো. আতিক রহমান এবং সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন টেক্সটাইল ওয়ারিয়র্সের মেহেদী হাসান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইএসইউ ট্রেজারার অধ্যাপক এইচ টি এম কাদের নেওয়াজ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাসেম, রেজিস্ট্রার মো. ফাইজুল্লাহ কৌশিক, স্পোর্টস ক্লাবের উপদেষ্টা মনিরুল হাসান মাসুম, মডারেটর মুহাম্মদ আবু নাজিম, স্পোর্টস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইয়াসিন আহমেদ সুমনসহ বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকেরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইএসইউ স্পোর্টস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী।
উপাচার্য বলেন, ‘পড়াশোনা আর খেলাধুলা দুটি নিয়েই তোমাদের ভবিষ্যৎ। আমি নিশ্চিত যে তোমরা আরও ভালো করবে। কায়সার হামিদের কথা অনুযায়ী অনেকেই খুব ভালো খেলেছ, তাই আমরা খুব শিগগির আন্তবিশ্ববিদ্যালয় খেলা শুরু করব। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিতভাবে খেলাধুলার আয়োজন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং ভবিষ্যতের পেশাগত জীবনে তাদের সাফল্যের পথকে সুদৃঢ় করবে।’
কায়সার হামিদ বলেন, ‘আজ অনেক সুন্দর একটা ফাইনাল উপভোগ করলাম। বাংলাদেশের মানুষ ফুটবল ভালোবাসে, কিন্তু ২০০০ সালের পর ফুটবলে যে ভাটা পড়েছিল, তা জামাল ভূঁইয়ারা আসার পর আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ফাইনালে দুই দলেই কিছু ভালো খেলোয়াড় দেখতে পেয়েছি। তারা যদি এই খেলা চালিয়ে যায়, তাহলে জাতীয় পর্যায়েও ভালো কিছু করতে পারবে।’
আইএসইউ ফুটবল ফেস্টের এবারের আসরে বিভিন্ন বিভাগের ৯টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হলো অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মার্চেন্ট ম্যাভেরিক্স, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের টেক্সটাইল ওয়ারিয়র্স ও টেকটিক্যাল টেক্স, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ডিবিএ প্রাইম ভেলর ও ডিবিএ লিগ্যাসি ইউনাইটেড, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাইবার স্ট্রাইকার্স ও বাইনারি ব্লাস্টার্স, আইন বিভাগের লিগ্যাল ইগল ও ইংরেজি বিভাগের ইংলিশ ইনভিনসিবলস টিম।