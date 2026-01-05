পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা–২০২৬: Public Opinion–এর পারিভাষিক শব্দ জনমত

লেখা:
মো. আবু সুফিয়ান
এইচএসসি পরীক্ষাফাইল ছবি

বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ

এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পারিভাষিক শব্দ দরকারি। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেওয়া হলো।

Neutral–নিরপেক্ষ

Note–মন্তব্য, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, টোকা

Nursery–শিশুশালা, তরুশালা

Nutrition–পুষ্টি, পুষ্টিবিজ্ঞান

Oath–শপথ

Octave–অষ্টক (ছন্দ), সনেটের প্রথম আট চরণ

Option–ইচ্ছা, পছন্দ করা বা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা

Ordinance–অধ্যাদেশ

Para–অনুচ্ছেদ

Parole–না পালানোর শর্তে বন্দীর মুক্তি

Password–সংকেত, গুপ্ত শব্দ

Pay bill–বেতনবিষয়ক হিসাব

Phonetices–ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব

Prepaid–আগাম প্রদত্ত

Prime–মৌলিক, মুখ্য, প্রধান

Principle–তত্ত্ব, নীতি, মূলসূত্র

Publicworks–গণপূর্ত

Plateau–মালভূমি

Pay order–পাওনা দেওয়ার নির্দেশ

Pay-slip–বেতনের হিসাবপত্র

Pen-friend–পত্রমিতা

Prescription–ব্যবস্থাপত্র

Public fund–সরকারি তহবিল

Public opinion–জনমত

Publicity–প্রচার

Quack–হাতুড়ে

Quarterly–ত্রৈমাসিক

Racism–জাত্যাভিমান

Rank–পদমর্যাদা

Reform–সংস্কার, সংস্কার করা

Registration–নিবন্ধন, নথিভুক্তি

Remark–মন্তব্য

Republic–প্রজাতন্ত্র

Revenue–রাজস্ব

Regular–নিয়মিত

Rational–যৌক্তিক, বিচারক্ষম

Referendum–জনমত গ্রহণ, প্রত্যক্ষ ভোটে স্থাপন

Retirement–অবসর

Revenue–রাজস্ব

Rotation–আবর্তন

Record–নথি

Salary–বেতন

Subsidy–ভর্তুকি

Surplus–আধিক্য, বাড়তি, উদ্বৃত্ত

Saving certificate–সঞ্চয়পত্র

Scale–মাপদণ্ড, মান, ক্রম, তুলাদণ্ড

Secondary–মাধ্যমিক, অপ্রধান,

গৌণ, অনু

Skull–করোটি

Sponsor–পোষক, প্রতিপালক।

  • মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
    আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

