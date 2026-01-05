পরীক্ষা

কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা, ফল ৭ জানুয়ারির মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সম্ভাব্য সময়সীমা প্রকাশ করা হয়েছেপ্রথম আলো ফাইল ছবি

কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সম্ভাব্য সময়সীমা প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে এ ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গুচ্ছপদ্ধতিতে কৃষিবিষয়ক ডিগ্রি প্রদানকারী ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা একযোগে ২০টি কেন্দ্রে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ জানুয়ারির মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

গত শনিবার (৩ জানুয়ারি ২০২৬) বেলা ২টায় ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ২০টি উপকেন্দ্রে একযোগে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পদ্ধতিতে এ পরীক্ষা চলে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি হবে।
এবারের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৭০১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ৮৮ হাজার ২২৮ জন শিক্ষার্থী। গড়ে প্রতি আসনের জন্য আবেদনকারী পরীক্ষার্থী ছিলেন প্রায় ২৪ জন। ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত আসন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ হাজার ৬টি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫১০টি, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৭০৫টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫২টি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় ২৭৫টি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩১টি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৫০টি, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৯০টি ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২টি আসন রয়েছে।

ফলাফল প্রস্তুত কীভাবে—

মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে।

