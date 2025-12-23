পরীক্ষা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ইউনিটের ফল প্রকাশ, পাসের হার ১৩ শতাংশ

প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘বি’ ইউনিটের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই ইউনিটে পাসের হার ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক শামছুল আলম সেলিম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সূত্রে জানা গেছে, সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বি ইউনিটে মোট আবেদনকারী ভর্তি-ইচ্ছুক পরীক্ষার্থী ছিলেন ২০ হাজার ৫৮৩ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ১৭ হাজার  ৭৩৪ জন। সে হিসেবে এই ইউনিটে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার ছিল মোট ৮৬ দশমিক ১৬ শতাংশ। এর মধ্যে পাস করেছেন ২ হাজার ৪৪৭ জন পরীক্ষার্থী। সে হিসেবে মোট পাস করেছেন ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক শামছুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ডি ইউনিটের ভর্তি মোট আসনসংখ্যা ৩২৬ টি। সাধারণত মোট আসনের থেকে ১০ গুণ বেশি মেরিট দিয়ে ফল প্রকাশ করা হয়। তবে এ বছর পাশের হার কম থাকায় সেটি সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া পরীক্ষায় যথাযথভাবে উত্তরপত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পূরণ না করায় ৫৮ জনের ওএমআর শিট বাতিল করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল সোমবার সকাল ৯ টা থেকে বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। ছাত্রীদের দুটি পালায় এবং ছাত্রদের একটি পালায় মোট ৩ পালায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
*ফলাফল দেখুন এখানে

