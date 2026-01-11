সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, প্রবেশপত্র ও আসনবিন্যাস প্রকাশ

সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, প্রবেশপত্র ও আসনবিন্যাস প্রকাশ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ও আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র (Admit Card) এবং আসনবিন্যাস (Seat Plan) বর্তমানে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যাঁরা সফলভাবে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, তারা তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করার পর ড্যাশবোর্ড থেকে প্রবেশপত্র এবং বিস্তারিত আসনবিন্যাস দেখতে পারবেন।’
আসন কত—
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৬৬ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে। এসব আসনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৭৭টি আসন সোসাইটিজ মেরিট অ্যালোকেশনের (এসএমএ) জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি—
—‘এ’ ইউনিট: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা।
—‘বি’ ইউনিট: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা।
ভর্তি পরীক্ষার ভেন্যু—
ভর্তি পরীক্ষা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), সিলেট এবং সিলেট শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ঢাকার নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।