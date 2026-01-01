পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬

ইন্টারনেটে পণ্য কেনাকাটার পদ্ধতি হলো ই–কমার্স

লেখা:
প্রকাশ কুমার দাস

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.       অ্যাডা লাভলেস প্রোগ্রামিংয়ের কোন ধারণাটি প্রকাশ করেছিলেন?

          ক. সুডো কোড          খ. ফ্লোচার্ট

          গ. কিউ-বেসিক          ঘ. অ্যালগরিদম

২.       প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে কাকে সম্মানিত করা হয়?

          ক. লর্ড বায়রন           খ. চার্লস ব্যাবেজ

          গ. অ্যাডা লাভলেস     ঘ. স্টিভ ওজনিয়াক

৩.      মাইক্রোপ্রসেসর কত সালে আবিষ্কার হয়?

          ক. ১৯৫১                  খ. ১৯৬১

          গ. ১৯৭১                  ঘ. ১৯৮১

৪.       কোন ব্যক্তি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে অ্যাপল কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন?

          ক. স্টিভ জবস            খ. বিল গেটস

          গ. মার্ক জাকারবার্গ     ঘ. স্যামুয়েল

৫.       বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু কোন ধরনের তরঙ্গ ব্যবহার করে বিনা তারের বার্তা প্রেরণ করেন?

          ক. ক্ষুদ্র                    খ. বেতার

          গ. অতিক্ষুদ্র              ঘ. অতিবেগুনি

৬.      কে প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন?

          ক. জগদীশ চন্দ্র বসু

          খ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

          গ. উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস

          ঘ. মার্ক জাকারবার্গ

৭.       wwwএর জনক কে?

          ক. বিল গেটস

          খ. স্যার টিমোথি জন বার্নার্স লি

          গ. মার্ক জাকারবার্গ

          ঘ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

৮.       মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করে কোনটি?

          ক. IBM                   খ. BSA

          গ. COD                  ঘ. EPUB

৯.      লন্ডন বিজ্ঞান জাদুঘর যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে সক্ষম ইঞ্জিন কত সালে তৈরি করে?

          ক. ১৮৩৩                 খ. ১৮৪২

          গ. ১৯৫৩                 ঘ. ১৯৯১

১০.     http ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করেন কে?

          ক. বিল গেটস

          খ. স্যার টিমোথি জন বার্নার্স লি

          গ. মার্ক জাকারবার্গ

          ঘ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

১১.     চার্লস ব্যাবেজ ছিলেন—

          ক. গণিতবিদ

          খ. প্রকৌশলী

          গ. প্রকৌশলী ও গণিতবিদ

          ঘ. তথ্য প্রযুক্তিবিদ ও সাহিত্যিক

১২.     IBM-এর পূর্ণনাম কী?

          ক. Internet Business Machine

          খ. Internal Business Machine

          গ. Information Business Machine

          ঘ. International Business Machine

১৩.     ফেসবুক কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

          ক. ২০০১                 খ. ২০০২

          গ. ২০০৩                 ঘ. ২০০৪

১৪.     ইন্টারনেটে পণ্য কেনাকাটার পদ্ধতির নাম কী?

          ক. ই-পর্চা                 খ. ই-কমার্স

          গ. ই-এমটিএস           ঘ. ই-পুর্জি

১৫.     কোন Protocol ব্যবহার করে আরপানেট শুরু হয়?

          ক. http protocol

          খ. TCP/IP protocol

          গ. Internet protocol

          ঘ. Server protocol

১৬.     শাসনব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগকে কী বলা হয়?

          ক. ই-লার্নিং              

          খ. ই-গভর্ন্যান্স

          গ. ই-ম্যানেজমেন্ট      

          ঘ. ই-কমার্স

১৭.     নিচের কোনটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাইট?

          ক. মজিলা ফায়ারফক্স

          খ. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার

          গ. লিংকডইন

          ঘ. গুগল ক্রোম

১৮.     Twitter কী?

          ক. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাইট

          খ. ই-মেইল অ্যাড্রেস

          গ. ই-লার্নিং সাইট ঘ. মুঠোফোন অ্যাপ্লিকেশন

১৯.     মাইক্রোব্লগিংয়ের ওয়েবসাইট কোনটি?

          ক. টুইটার                 খ. ফেসবুক

          গ. ইনস্টাগ্রাম              ঘ. লিংকডইন

২০.    টুইটারের ওয়েব অ্যাড্রেস কোনটি?

          ক. www.twitter.net

          খ. www.twitter.org

          গ. www.twitter.com

          ঘ. www.twitter.info

সঠিক উত্তর

১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. খ

৯. ঘ ১০. খ ১১. গ ১২. ঘ ১৩. ঘ ১৪. খ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. গ ১৮. ক ১৯. ক ২০. গ

  • প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক
    মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

