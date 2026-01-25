পরীক্ষা

এসএসসি ও দাখিলের ভোকেশনালে ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডছবি: সংগৃহীত

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০২৬–এর ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি হয়েছে। এ পর্যায়ে ফরম পূরণ শেষ হবে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। সোনালী সেবার মাধ্যমে ফরম পূরণ ফি জমা দেওয়া যাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত।

গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০২৬–এর অনলাইনে টিসি ও পিসি নম্বর প্রেরণ, ফরম পূরণ, প্রয়োজনীয় ফি ইত্যাদি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে জমা দেওয়ার তারিখ ও নিয়মাবলি বৃদ্ধি করা হলো।

বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, অনলাইনে টিসি ও পিসি নম্বর এন্ট্রি করা যাবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অনলাইনে ফরমও পূরণ করা যাবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিলম্ব ফি ৩০০ টাকাসহ অনলাইনে ফরম পূরণ করা যাবে ৬ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠান জরিমানা ফি ২ হাজার ৫০০ টাকা ও বিলম্ব ফি ৩০০ টাকাসহ অনলাইনে ফরম পূরণ করা যাবে ১৫ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সোনালী সেবার মাধ্যমে ফরম পূরণ ফি জমা দেওয়া যাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত।

