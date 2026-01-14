পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬, ফরম পূরণ শেষ ১৭ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ চলছে। বিলম্ব ফিসহ ফরমপূরণ চলবে আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপরে আর ফরমপূরণের সুযোগ দেওয়া হবে না।

আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ চলছে। বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণ শেষ হবে আগামী ১৭ জানুয়ারি। এ সময়ের মধ্যে ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তীতে এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬-এর ফরম পূরণের আর কোনো সময় বৃদ্ধি করা হবে না।

