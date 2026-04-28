শিক্ষকের পরামর্শ
এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: লেখা শেষে রিভিশন দেবে
প্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী, শুভেচ্ছা রইল। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হলো। তোমরা মনোযোগসহকারে পড়বে।
∎ আতঙ্কিত না হয়ে প্রস্তুতি না
মনে কোনো ধরনের পরীক্ষাভীতি আনবে না। প্রথম পরীক্ষাটি হয়ে গেছে, আজ দ্বিতীয় পরীক্ষা। যে বিষয়গুলো কঠিন, সেগুলো বারবার অনুশীলন করে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করো।
∎ বোর্ড প্রশ্নের ওপর জোর দাও
বিগত বছরগুলোর বোর্ড প্রশ্ন ও শীর্ষস্থানীয় স্কুলগুলোর নির্বাচনি পরীক্ষার প্রশ্ন টেস্ট পেপারে রয়েছে, তা একবার হলেও দেখে নাও। দরকার হলে তা সমাধান করে আয়ত্তে আনো।
∎ সময়ের সঠিক ব্যবহার
উত্তরপত্রে উত্তর লেখার জন্য সময়ের সঠিক বণ্টন করে নিয়ো। কোনো একটি প্রশ্নে বেশি সময় নষ্ট না করে সব প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে শেষ করার চেষ্টা করো।
∎ শরীরের সুস্থতা
এখন ঋতু পরিবর্তনের সময়। গরমে অনেকের ঠান্ডা লাগছে, তাই সব সময় সাবধানে থাকবে, যেন অসুখে না পড়ো।
∎ সতর্কতা
পরীক্ষার দিনগুলোতে আগেই কেন্দ্রে পৌঁছাবে। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর ভালোভাবে পড়বে এবং তোমার কাছে যে প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে সহজ, সেটি আগে উত্তর করবে।
∎ রিভিশন
পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র রিভিশন দেওয়ার জন্য আলাদা সময় রাখবে। লেখা শেষ করে উত্তরপত্র অবশ্যই রিভিশন করবে।
অধ্যাপক মোহা. আলাউদ্দিন আল আজাদ
অধ্যক্ষ, সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।