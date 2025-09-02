মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার নম্বরবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন প্রকাশ
দেশের সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন প্রকাশ করা হয়েছে। কোরআন মাজিদ ও তাজভিদ এবং আকাইদ-ফিকহ, আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র), বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত ও বিজ্ঞান প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বর করে মোট ৫০০ নম্বরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চলতি বছর ডিসেম্বর মাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা পর্যায়ে ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মানবণ্টন অনুসারে কোরআন মাজিদ ও তাজভিদে ৬০ নম্বর, আকাইদ ও ফিকহতে ৪০ নম্বর, আরবি প্রথমপত্রে ৫০, দ্বিতীয়পত্রে (আরবি গ্রামার) ৫০, বাংলায় ১০০, ইংরেজিতে ১০০, গণিতে ৬০ ও বিজ্ঞানে ৪০–এ পরীক্ষা হবে।
*মাদরাসার ৫ম শ্রেণি বৃত্তির নম্বর বণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন দেখুন এখানে
এর আগে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলোয় অধ্যয়নরত অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষা ৬ বিষয়ে মোট ৬০০ নম্বরের ওপর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। গত রোববার (৩১ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। পরীক্ষা ছয়টি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো—১. কোরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, ২. আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৩. বাংলা, ৪. ইংরেজি, ৫. গণিত, ৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।