জরিমানাসহ বাউবির এইচএসসি পরীক্ষার ফি পরিশোধের শেষ সুযোগ ৩০ জানুয়ারি

জরিমানাসহ বাউবির এইচএসসি পরীক্ষার ফি পরিশোধের শেষ সুযোগ ৩০ জানুয়ারি
জরিমানাসহ বাউবির এইচএসসি পরীক্ষার ফি পরিশোধের শেষ সুযোগ ৩০ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আঞ্চলিক পরিচালককে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬–এ অনলাইনে জরিমানা ছাড়া ফি জমাদানের সুযোগ ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হয় এবং জরিমানাসহ ফি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। সফটওয়ারের সমস্যার কারণে সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত জরিমানা ছাড়া পুনঃ পরীক্ষার ফি পরিশোধ করেছে, বিধায় এসব শিক্ষার্থীকে অনলাইনে যে তারিখে তাঁরা ফি প্রদান করেছেন, সেই তারিখ (১১/১২/২০২৫) পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট স্টাডি সেন্টারের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে জরিমানার অর্থ আদায় করতে হবে। জরিমানার টাকা প্রেরিত সফট কপিতে এন্ট্রি দিয়ে ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে সফট কপিটি [email protected] ও হার্ডকপি পরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
এ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী আগামী এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬–এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে চিঠিতে।