এসএসসি–২০২৬ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় আবার বাড়ানো হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পরীক্ষার ফরম পূরণ চলছেপ্রথম আলো ফাইল ছবি

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় আবার বাড়িয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। বিলম্ব ফি জমা দেওয়া সাপেক্ষে আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) থেকে ফরম পূরণ করা যাবে। এটি চলবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

গতকাল রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীদের বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণের সময় ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি ৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

এর আগে ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়িয়েছিল ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

এদিকে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। সূচি অনুযায়ী—এ বছর এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২১ এপ্রিল। প্রথম দিনে বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ২০ মে। ৭ জুন থেকে শুরু হবে ব্যবহারিক পরীক্ষা, যা চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত।

