পরীক্ষা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেসবুক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটের (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ রোববার (১১ জানুয়ারি ২০২৬) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ইউনিট ডির (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলো। প্রত্যেক শিক্ষার্থী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে লগইন করে নিজ নিজ পোর্টালে ফল দেখতে পারবেন। ভর্তি–সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয় পছন্দ (Subject Choice) করা–বিষয়ক যাবতীয় তথ্য যথাসময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

এর আগে গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি ২০২৬) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

