পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—জীববিজ্ঞান ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

কোষের ‘ট্রাফিক পুলিশ’ বলা হয় গলজি বডিকে

লেখা:
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান

জীববিজ্ঞান ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১. কোষ বিভাজনের সময় কোষ প্লেট তৈরিতে সাহায্য করে কোন অঙ্গাণু?

ক. গলজি বস্তু খ. রাইবোজোম 

গ. লাইসোজোম ঘ. মাইক্রোটিবিউলস

২. পাইরিমিডিন বেস কোনটি?

ক. অ্যাডেনিন ও থাইসিন খ. গুয়ানিন ও সাইটোসিন 

গ. সাইটোসিন ও ইউরাসিল ঘ. অ্যাডেনিন ও ইউরাসিল

৩. DNA ধারণকারী কোষীয় অঙ্গাণু—

i. ক্লোরোপ্লাস্ট ii. মাইটোকন্ড্রিয়া 

iii. রাইবোজোম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক কোনটি?
ক. RNA খ. মাইটোকন্ড্রিয়া
গ. DNA ঘ. সেন্ট্রোসোম

৫. প্রোটিন সংশ্লেষণকারী ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম কী?
ক. লাইসোজোম খ. মাইক্রোজোম
গ. রাইবোজোম ঘ. সেন্ট্রোসোম

৬. নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের কাজ কোনটি?

ক. নিউক্লিয়াসকে রক্ষণাবেক্ষণ করা 

খ. রাইবোজোম প্রস্তুত করা

গ. RNA সংরক্ষণ করা ঘ. অণুনালিকা গঠন করা

৭. কোনটিকে বংশগতির সক্রিয় অংশ বলা হয়?

ক. ক্রোমোমিয়ার খ. হেটেরোক্রোমাটিন

গ. ইউক্রোমাটিন ঘ. ম্যাট্রিক্স

৮. পিউরিন–জাতীয় ক্ষারক হলো—

i. অ্যাডেনিন ii. গুয়ানিন
iii. থাইমিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯. মানবদেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?
ক. ২৩টি খ. ৪৪টি 

গ. ৪৬টি ঘ. ১ হাজার ৬০০টি

১০. ক্লোরোপ্লাস্টের শুষ্ক ওজনের শতকরা কত অংশ লিপিড?
ক. ১০-২০ খ. ১০-৩০ 

গ. ১০-৪০ ঘ. ১০-৫০

১১. ইলাইওপ্লাস্ট কোন জাতীয় পদার্থ সঞ্চয় করে?
ক. স্টার্চ বা শ্বেতসার খ. তেল ও স্নেহ
গ. প্রোটিন ঘ. গ্লুকোজ

১২. লাইসোজোমকে কোষের সুইসাইডল স্কোয়াড বলার কারণ কোনটি?
ক. আমিষ সংশ্লেষণ খ. অটোফ্যািগ প্রক্রিয়া
গ. স্নেহজাতীয় পদার্থের বিপাক ঘ. পিনোফ্যাগি প্রক্রিয়া

১৩. প্রোটোপ্লাজমের কত শতাংশ পানি?
ক. ২০-৪০% খ. ৩০-৬০%
গ. ৫০-৭০% ঘ. ৭০-৯০%

১৪. জেনেটিক কোডনের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. এটি ট্রিপ্লয়েড ii. কোডন সর্বজনীন 

iii. AUG হলো প্রারম্ভিক কোডন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫. কোন অঙ্গাণুটির মাধ্যমে অটোফ্যাগি ঘটে?

ক. রাইবোজোম খ. ইডিওজোম 

গ. লাইসোজোম ঘ. সেন্ট্রোজোম

১৬. কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি কোনটি?

ক. গলজি বস্তু খ. রাইবোজোম 

গ. লাইসোজোম ঘ. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

১৭. DNA প্রতিলিপনের সময় কোন এনজাইম হাইড্রোজেন বন্ধনী ভেঙে দেয়?

ক. হেলিকেজ খ. প্রাইমেজ 

গ. পলিমারেজ ঘ. লাইগেজ 

১৮. কোনটি নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান?

ক. রাইবোজ খ. মল্টোজ 

গ.এরিথ্রোজ ঘ. ম্যানোজ

১৯. কোনটি দ্বারা ট্রান্সলেশন শুরু হয়?

ক. থ্রিওনিন খ. প্রোলিন

গ. হিস্টিডিন ঘ. মেথিওনিন

২০. প্রোটিন সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে কী বলে?

ক. ক্রোমোপ্লাস্ট খ. ইলায়োপ্লাস্ট 

গ. অ্যামাইলোপ্লাস্ট ঘ. অ্যালিউরোপ্লাস্ট

২১. ‘কোষের মস্তিষ্ক’ কোনটি?

ক. প্রোটোপ্লাজম খ. সাইটোপ্লাজম 

গ. নিউক্লিয়াস ঘ. সেন্ট্রিওল

২২. কোনটিকে কোষের ‘ট্রাফিক পুলিশ’ বলা হয়?

ক. গলজি বডি খ. রাইবোজোম 

গ. মাইটোকন্ড্রিয়া ঘ. নিউক্লিয়াস

২৩. ক্লোরোপ্লাস্টের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. লিউকোপ্লাস্ট থেকে সৃষ্টি হয় ii. ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে

iii. এরা সবুজ এবং খাদ্য তৈরি করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪. DNA অণুর মূল কাঠামো কোনটি?
ক. গুয়ানিন খ. নিউক্লিওটাইড
গ. অ্যাডেনিন ঘ. সাইটোসিস

সঠিক উত্তর

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. গ ১০. ক ১১. খ ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. খ ১৯. ঘ ২০. ঘ ২১. গ ২২. ক ২৩. খ ২৪. খ

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

