পরীক্ষা

কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা ফল আজই

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি ২০২৬) প্রকাশ করা হবে। এজন্য দুপুরে সভায় বসতে যাচ্ছেন গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা।

জানা গেছে, কৃষি গুচ্ছের ফলাফল প্রস্তুত রয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টায় উপাচার্যরা গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) যাবেন। সেখানে তারা একত্রিতভাবে একটি সভা করবেন। সভায় উপাচার্যরা ফলাফল শিটে স্বাক্ষর করবেন। এরপর গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জি. কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করবেন।

আরও পড়ুন

চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ

এদিকে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গুচ্ছপদ্ধতিতে কৃষিবিষয়ক ডিগ্রি প্রদানকারী ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা একযোগে ২০টি কেন্দ্রে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ জানুয়ারির মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

গত শনিবার (৩ জানুয়ারি ২০২৬) বেলা ২টায় ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ২০টি উপকেন্দ্রে একযোগে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পদ্ধতিতে এ পরীক্ষা চলে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

এবারের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৭০১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ৮৮ হাজার ২২৮ জন শিক্ষার্থী। গড়ে প্রতি আসনের জন্য আবেদনকারী পরীক্ষার্থী ছিলেন প্রায় ২৪ জন। ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত আসন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ হাজার ৬টি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫১০টি, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৭০৫টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫২টি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় ২৭৫টি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩১টি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৫০টি, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৯০টি ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২টি আসন রয়েছে।

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে কম খরচে পড়াশোনার ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

ফলাফল প্রস্তুত কীভাবে—

মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে।

আরও পড়ুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন