কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত

কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত
শক্তিশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পড়াশোনা-পরবর্তী কাজের সুযোগ ও সহজ অভিবাসনের কারণে কানাডা বিশ্বের অনেকে শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য সবচেয়ে পছন্দের গন্তব্যগুলোর মধ্যে একটি। কানাডায় শিক্ষার্থীদের জন্য বড় আকর্ষণের কারণ হলো পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট (পিজিডব্লিউপি), যার আওতায় স্নাতকরা তিন বছরের জন্য কাজ করতে পারেন। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কেন অন্যতম গন্তব্য তা একটি পরিসংখ্যানেও বোঝা যাবে। গত কয়েক বছরে দেশটির উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে ৩ লাখ ২৬ হাজার ১২০ জন শিক্ষার্থী কানাডায় পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৪ লাখ ৮৫ হাজারে।
ইমিগ্রেশন, রিফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা (আইআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত সরকারি তথ্যে দেখা গেছে, কানাডার অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষা। ২০২২ সালে শিক্ষা খাত দেশটির জিডিপিতে ৩০ দশমিক ৯ বিলিয়ন কানাডা ডলার অবদান রেখেছে। যদিও কানাডা সরকার স্টাডি পারমিট নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু সীমা সাম্প্রতিক সময়ে চালু করেছে, তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক আবেদনকারীদের আগ্রহের কেন্দ্রেই আছে।
কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপ্রক্রিয়া বিভিন্ন এবং কখনো কখনো জটিল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে আবেদন করতে গেলে অ্যাডমিশন ফর্ম, ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষা, ডকুমেন্টস ও ভিসা সময়সীমা পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে।
ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিক্রুটমেন্ট ও অ্যাডমিশন ডিরেক্টর অ্যান ম্যাকডোনাল্ড এবং ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অ্যাডমিশন অফিসার কারিন জেবারি জানিয়েছেন, আবেদনপ্রক্রিয়ায় কিছু বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত।
১. ভর্তির শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে ভিন্ন
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রায়শই প্রতিটি প্রোগ্রামের নিজস্ব যোগ্যতার মানদণ্ড থাকে। প্রাদেশিক নিয়ম, শিক্ষার স্তর ও বিষয়ভেদে শর্ত ভিন্ন হতে পারে।
২. নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন
শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তথ্য যাচাই করা উচিত। EduCanada, UniversityStudy.ca এবং StudyinCanada.com-এর মতো জাতীয় প্ল্যাটফর্মও নির্ভরযোগ্য।
৩. সঠিক ইংরেজি দক্ষতা পরীক্ষা বেছে নিন
ইংরেজি ভাষার যোগ্যতা পরীক্ষা আবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্বীকৃত পরীক্ষার স্কোর গ্রহণ করে। সহজে অ্যাক্সেস, খরচ, ফলাফলের সময় এবং পরীক্ষার সুবিধা অনুযায়ী পরীক্ষা নির্বাচন করা উচিত।
ডুয়োলিঙ্গো ইংরেজি পরীক্ষা (DET) একটি জনপ্রিয় বিকল্প। এটি অনলাইনে করা যায়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশ হয় এবং খরচ মাত্র ৭০ ডলার। কানাডার ৪৮০-এরও বেশি প্রোগ্রামে এবং U15 বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এটি গ্রহণযোগ্য।
আবেদনপ্রক্রিয়ার টিপস
অ্যাডমিশন বিশেষজ্ঞরা অন্তত ৬–৮ মাস আগে আবেদন শুরু করার পরামর্শ দেন। সময়মতো পরিকল্পনা থাকলে SOP প্রস্তুত করা, ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা এবং ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়া সহজ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং প্রতি প্রতিষ্ঠানের জন্য SOP কাস্টমাইজ করা আবেদনপ্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে।