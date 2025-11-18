যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তিতে ধস, বছরে কমেছে ১৭%
যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা কমেছে। এ বছর শরৎ সেশনে নতুন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি কমেছে প্রায় ১৭%, যা সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় হ্রাস বলে জানা গেছে। গতকাল সোমবার প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (আইআইই)।
ভিসা উদ্বেগই প্রধান কারণ
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন ভর্তি কমার কথা জানিয়েছে, তাদের ৯৬% ভিসা আবেদন নিয়ে উদ্বেগকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া ৬৮% প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বিভিন্ন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধও প্রভাব ফেলেছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া ভিসা নীতি, শিক্ষার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যাচাই, ভিসা বিলম্ব ও বাতিল হওয়ার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি এক বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভিসাপ্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করছেন।
অর্থনীতিতে প্রভাব
২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ লাখ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ৫৫ বিলিয়ন ডলার অবদান রেখেছেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৮২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯ শতাংশ বলেছে, নতুন ভর্তি বেড়েছে; ১৪% বলেছে, অপরিবর্তিত আছে এবং ৫৭% জানিয়েছে যে নতুন ভর্তি কমেছে। সবচেয়ে বেশি নতুন ভর্তি হ্রাস দেখা গেছে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় উৎস।
ভিসা জটিলতা অব্যাহত
অনেক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে ভিসা প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, সাময়িক ভিসা ইস্যু বন্ধ থাকা এবং আবেদন প্রত্যাখ্যান শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে আসার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভিসা উদ্বেগ বহু বছর ধরেই ভর্তি কমার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত।