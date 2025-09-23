উচ্চশিক্ষা

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হলো চ্যাটজিপিটি এডু

শিক্ষার্থীদের চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড। শিক্ষার্থী ও কর্মচারীকে টুলটি বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগও দেবে যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম এ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এক বছরের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এখন চ্যাটজিপিটি এডুতে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে অক্সফোর্ড।

যুক্তরাজ্যের প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষার্থীদের চ্যাটজিপিটির শীর্ষ সংস্করণ বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দিতে যাচ্ছে। এক বছরের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এখন বড় পরিসরে প্ল্যাটফর্মটি চালু করছে অক্সফোর্ড। ‘চ্যাটজিপিটি এডু’ নামে চ্যাটবটটির বিশেষ এক সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন অক্সফোর্ডের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি এই টুলে তথ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। এটি অক্সফোর্ড ও ওপেনএআইয়ের মধ্যে পাঁচ বছরের অংশীদারত্বের অংশ, যা এ বছরের মার্চে ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর প্রায় ৭৫০ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মী অংশ নিয়েছিলেন। এখন তা সবার জন্য চালু হচ্ছে।

অক্সফোর্ডের সহ–উপাচার্য (ডিজিটাল) অধ্যাপক অ্যানি ট্রেফেথ্যান বলেছেন, এ উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের পথে একটি ‘রোমাঞ্চকর ধাপ’। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় সহজলভ্য এক টুল হিসেবে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে পারবেন, যা তাঁদের শেখাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

চ্যাটজিপিটি এডু বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য তৈরি, যেখানে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ডেটা তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ওপেনএআইয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিভাগের প্রধান জয়না দেবানি বলেছেন, অক্সফোর্ডের এ উদ্যোগ ‘উচ্চশিক্ষায় এআই ব্যবহারের নতুন মানদণ্ড’ তৈরি করছে। তিনি বলেন, অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের এআই–যুগে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, টুল ও প্রশিক্ষণ এতে পাওয়া যাবে।

