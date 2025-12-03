ঢাকার ২১৫ স্কুল-কলেজে নতুন সভাপতি নিয়োগ

ঢাকার ২১৫ স্কুল-কলেজে নতুন সভাপতি নিয়োগ
রাজধানী ঢাকার ২১৫টি বেসরকারি স্কুল ও কলেজে নতুন সভাপতি নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা জেলা প্রশাসন। সরকারের এ সিদ্ধান্ত গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর ২০২৫) ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক অফিস আদেশে জানানো হয়েছে।
অফিস আদেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকতাদের বেসরকারি স্কুল ও কলেজে নতুন সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একেকজন তিন থেকে আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন।
অফিস আদেশে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখার ১৫ নভেম্বর এবং বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির ১৬ নভেম্বরের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা জেলার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল অ্যান্ড কলেজ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা বা এর মনোনীত প্রতিনিধিকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা জেলার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল অ্যান্ড কলেজ) সভাপতি পদে জেলা প্রশাসক, ঢাকার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত ছক মোতাবেক দায়িত্ব প্রদান করা হলো।