স্বপ্নের ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারে যেভাবে এলাম

এরপর আট মাসের অপেক্ষা। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়ার আগপর্যন্ত বারবার মেইল চেক করি। প্রথম চার জায়গায় ব্যর্থ হই। মনে হতে থাকে আমার বুঝি পিএইচডি ফান্ডিং হলো না। এরপর গত ১৬ মে রাত ৯টার পর সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারের অ্যাডমিশন কমিটির পক্ষ থেকে আসা মেইলের দ্বিতীয় লাইন ‘we are delighted to inform you that’ দেখে শরীরে একটা শিহরণ খেলে যায়। বুঝতে পারি, সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে। বারবার মেইল পড়ে নিশ্চিন্ত হই যে ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ পেয়ে গেছি।

টিউশন ফিস, লিভিং অ্যালাউন্স, সেমিনার অ্যালাউন্স—সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ পাউন্ডের স্কলারশিপ! এ যেন স্বপ্নের চেয়েও অনেক বড় কিছু। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার তালা থানার ঘোনা গ্রামে কাদামাটির গন্ধে বেড়ে ওঠা এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আজ পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে দাঁড়িয়ে নতুন স্বপ্নের বীজ বুনছি। আমার গবেষণালব্ধ ফলাফল যেন দেশের ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারি, সেই স্বপ্ন নিয়েই এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে।