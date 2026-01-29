সাইকেল চালানো শিখিয়ে দুই বছরে ৪৭ লাখ টাকা আয় চীনা ছাত্রের

সাইকেল চালানো শিখিয়ে দুই বছরে ৪৭ লাখ টাকা আয় চীনা ছাত্রের
চীনের সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস এডুকেশন বিভাগের শিক্ষার্থী লি লংশুন। প্রাপ্তবয়স্কদের সাইকেল চালানো শেখান তিনি। এই পেশায় দুই বছরে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার ইউয়ান (প্রায় ৩৮ হাজার ৭৭১ মার্কিন ডলার) আয় করেছেন। (১ টাকা সমান ১২১ টাকা ২০ পয়সা ধরে ৪৬ লাখ ৯৯ হাজার টাকা, ২৮ জানুয়ারি হিসেবে।)
লি লংশুন জানিয়েছেন, তিনি ৪ থেকে ৬৮ বছর বয়সীর মধ্যে প্রায় ৭০০ জনকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তাঁদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী।
যেভাবে শুরু
লি লংশুন বলেন, কয়েক বছর আগে তিনি লক্ষ করেছিলেন, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পেশাদার সাইকেল প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। প্রথমে এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু বন্ধু একটি চাকরি পাওয়ায় লি একাই উদ্যোগ চালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও শেয়ার করতে শুরু করেন এবং দুই মাসের মধ্যে প্রথম বুকিং পান, মানে একজন সাইকেল চালানো শিখতে তাঁর সময় চান।
লি লংশুন সাধারণত ক্লায়েন্টদের বাড়ির কাছে খোলা স্থানে সাইকেল চালানো শেখান। তিনি এ জন্য একটি প্যাকেজ অফার করেন, যার দাম ৮০০ ইউয়ান। এই প্যাকেজে তিনি নিশ্চিত করেন যে শিক্ষার্থীরা কোর্স শেষে স্বাধীনভাবে সাইকেল চালাতে পারবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণত দুটি সেশন থাকে। প্রতিটি সেশন ৯০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়। তিনি এক দিনে সর্বোচ্চ ২ হাজার ১০০ ইউয়ানও উপার্জন করেছেন।
শিক্ষার্থীরাও সন্তুষ্ট
এক নারী শিক্ষার্থী জানান, তিনি তাঁর কন্যাকে সাইকেল শেখার পর নিজেও এটি শিখতে আগ্রহী হয়েছেন। মাত্র এক ঘণ্টার প্রশিক্ষণের পর তিনি স্বাধীনভাবে সাইকেল চালাতে সক্ষম হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কন্যাকে আনন্দের খবর জানান।
লি তাঁর সাফল্যের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি। তিনি বলেন, একজন স্পোর্টস এডুকেশন মেজর হিসেবে তিনি দ্রুত শিক্ষার্থীর দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে পারেন এবং কত দিনে তাঁরা দক্ষ হবেন, তা অনুমান করতে পারেন। ধৈর্যও তাঁর মতে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘অনেক মানুষ শৈশবে পড়ার মানসিক প্রভাবের কারণে সাইকেল চালাতে ভয় পান। আমি তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করি, যাতে মানসিক ভীতি দূর করা যায়।’
এ বছরের জুনে স্নাতক শেষ হবে লি লংশুনের। এরপরই তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি আরও নিখুঁত করতে চান এবং সাংহাইয়ের বাইরে জেজিয়াং ও জিয়াংসু প্রদেশে তাঁর সেবাগুলো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন। তিনি মনে করেন, প্রাপ্তবয়স্কদের সাইকেল প্রশিক্ষণের চাহিদা এই অঞ্চলে ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।
তথ্যসূত্র: সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট ও ভি এন এক্সপ্রেস ডট নেট