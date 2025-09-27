ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ দিনের সব পরীক্ষা স্থগিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ দিনের সব পরীক্ষা স্থগিত
শারদীয় দুর্গাপূজা, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনায় দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ, ইনস্টিটিউট এবং অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া পরীক্ষাগুলোর নতুন সময়সূচি যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।
এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক অফিস আদেশে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বছরের ছুটির তালিকা প্রণয়ন করা হয়। তালিকায় দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১২ দিন অবকাশকালীন ছুটি অনুমোদন করা হয়। শারদীয় দুর্গাপূজা, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসবমুখর পরিবেশে এবং যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উৎসব উদ্যাপনের জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১২ দিন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো পরীক্ষার দিন ধার্য না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।