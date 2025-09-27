তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ, মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ

তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ, মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ
অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম। অত্যাধুনিক গবেষণা সুবিধা এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই স্কলারশিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, সৃজনশীল শিল্প, আইন, শিক্ষাসহ নানা বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পাবেন।
স্কলারশিপের সুবিধা—
–বার্ষিক ৩৩,৫১১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার ভাতা (২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী)।
–পড়াশোনার জন্য তাসমানিয়ায় স্থানান্তরে সহায়তা হিসেবে ২,০০০ অস্ট্রেলীয় ডলারের রিলোকেশন গ্র্যান্ট।
–বিশ্বমানের গবেষণা ল্যাব, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ গবেষকদের দিকনির্দেশনা।
–বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার এবং নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ।
এই আর্থিক সহায়তা শিক্ষার্থীদের জীবনযাপন, স্থানান্তর এবং গবেষণার খরচ বহন করবে, যা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যয় নিয়ে দুশ্চিন্তা কমাবে।
যে বিষয়গুলোতে পড়ার সুযোগ থাকবে
পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রায় ৪০টি বিষয়ে পড়ার সুযোগ থাকছে। কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—
–কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture)
–স্থাপত্য ও নগরায়ণ (Architecture and Urban Environment)
–জীববিজ্ঞান (Biological Sciences)
–বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং (Biomedical Engineering)
–রসায়ন বিজ্ঞান (Chemical Sciences)
–কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং (Computer Engineering)
–ভূবিজ্ঞান (Earth Sciences)
–অর্থনীতি (Economics)
-আইন (Law)
–শিক্ষা (Education)
–আইটি (Information Technology)
–মেরিটাইম ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (Maritime Engineering and Technology)
জনস্বাস্থ্য (Public Health) প্রভৃতি।
মাস্টার্স প্রোগ্রাম
মাস্টার্স পর্যায়েও রয়েছে প্রায় ৩০টি বিষয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো—
–কৃষিবিজ্ঞান (Agricultural Science)
–অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স ইন অ্যাকুয়াকালচার (Applied Science in Aquaculture)
–স্থাপত্য (Architecture - Research)
–কলা (Arts)
–বায়োমেডিকেল সায়েন্স (Biomedical Science)
–ব্যবসা ও বাণিজ্য (Commerce)
–সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences)
আবেদনের যোগ্যতা
–মাস্টার্সে আবেদন করতে হলে স্নাতক ডিগ্রি, আর পিএইচডিতে আবেদন করতে হলে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে।
–গবেষণায় অভিজ্ঞতা এবং শক্তিশালী একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে।
–বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণা ক্ষেত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন করতে হলে শিক্ষার্থীদের আগে সুপারভাইজারি টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এরপর নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:
১. নিজের গবেষণার আগ্রহ ও দক্ষতার সঙ্গে মিল আছে এমন একটি প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে।
২. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে, যেমন:
– গবেষণা প্রস্তাবনা
– সিভি ও দুজন রেফারির যোগাযোগ তথ্য
– একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট
– ইংরেজি ভাষা দক্ষতার প্রমাণপত্র
– পাসপোর্টের কপি এবং সুপারভাইজারি সাপোর্ট ফরম
আবেদনের শেষ তারিখ
২০২৬ সালে শুরু হতে যাওয়া স্কলারশিপের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হবে ১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ের পর আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
*আবেদনের সব তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন