জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ, আইইএলটিএসে ৬.৫ ও টোয়েফলে ৮৮ থাকলেই করুন আবেদন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ, আইইএলটিএসে ৬.৫ ও টোয়েফলে ৮৮ থাকলেই করুন আবেদন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০২৫–২৬ অর্থবছরে ফেলোশিপ দেবে। এ জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে (https://grant.most.gov.bd/en/services/stft/stftfellowship)।
ফেলোশিপ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে–বিদেশে উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে উচ্চতর শিক্ষায় (শুধু পিএইচডি) ফেলোশিপ দেওয়া হবে। প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।
অধ্যয়ন বা গবেষণার বিষয় বা ক্ষেত্রগুলো—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পাবলিক হেলথ ও প্রিভেনটিভ মেডিসিন, জীব প্রযুক্তি ও অণুজীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্যবিদ্যা, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্যবিজ্ঞান, পশুচিকিৎসা ও পশু পালন, কনভেনশনাল ও নন–কনভেনশনাল এনার্জি, জ্বালানি গবেষণা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আরবান ও রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং, এক্সপ্লোরেশন অব মিনারেলস অ্যান্ড পেট্রোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, রোবোটিকস ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
ক. আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি হতে হবে। আবেদনকারী এবং তাঁর স্বামী বা স্ত্রী, যেকোনো একজন বা উভয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব বা PR (Permanent Residency) থাকলে অথবা যাঁরা PR বা অন্য দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁরা ফেলোশিপের আবেদনের ক্ষেত্রে অযোগ্য হবেন।
খ. ৩১ আগস্ট ২০২৫–এ আবেদনকারীর বয়স ৩৬ বছর বা তার কম হতে হবে।
গ. আবেদনকারীকে শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে (এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। শিক্ষাজীবনের যেকোনো পর্যায়ে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের কোনো শিক্ষার্থী বা প্রার্থী ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। আবেদনকারীর শিক্ষাজীবনে স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বা ডিগ্রির সব কটিই প্রথম শ্রেণি বা বিভাগ অথবা সিজিপিএ পদ্ধতিতে ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম ৩.২৫ ও ৫.০০ স্কেলে ন্যূনতম ৪.০০ থাকতে হবে।
ঘ. ৫ (পাঁচ) বছরের স্নাতক (সম্মান) বা অনার্স কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী বা গবেষক সরাসরি পিএইচডি কোর্সের জন্য ভর্তির চূড়ান্ত অফার পেলে, অন্য সব প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
ঙ. অন্য কোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা বা গবেষণাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোনো প্রকার ফেলোশিপ বা অনুদান গ্রহণ করেননি, এরূপ আবেদনকারী অনুচ্ছেদ–০১–এ উল্লিখিত বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে তথা পূর্ণকালীন অধ্যয়নরত/গবেষণারত/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ/সুপারভাইজার কর্তৃক চূড়ান্ত ভর্তির অফার পেয় থাকলে উপর্যুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
চ. ফেলোশিপের আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর/valid IELTS (Academic)/TOEFL iBT/PTE Academic স্কোর অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে IELTS (Academic)–এর Overall মোট স্কোর ৬.৫, TOEFL iBT–এর Overall মোট স্কোর ৮৮, PTE Academic–এর Overall মোট স্কোর ৫৯–এর নিচে স্কোর পাওয়া প্রার্থীরা আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
ছ. আবেদনকারী সরকারি চাকরিজীবী হলে, তাঁর চাকরি স্থায়ী হতে হবে।
আবেদন ও জমা প্রদানের পদ্ধতি
ক. ১৬ জুলাই আবেদন শুরু হবে। আগামী ৩১ আগস্ট ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯–এর মধ্যে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত ওয়েবসাইট https://grant.most.gov.bd/en/services/stft/stftfellowship এর মাধ্যমে কেবল অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
খ. আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে
১. মুখাবয়ব সোজাসুজি ও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, এরূপ সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
২. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও নম্বরপত্র; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত কোর্স শুরু ও শেষের তারিখ, মেয়াদ ও টিউশন ফির তথ্য–সংবলিত চূড়ান্ত অফার লেটার।
৩. বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট পিএইচডি কোর্সে ভর্তির কাগজপত্র ও ভর্তির রসিদ।■
৪. আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক বা পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী বা গবেষক, এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বা গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের (স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও ই–মেইল–সংবলিত) প্রত্যয়নপত্র।■
৫. সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়কের (স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও ই–মেইল–সংবলিত) প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত (i) গবেষণা প্রস্তাব ও (ii) গবেষণা পরিকল্পনা। গবেষণা প্রস্তাবে; গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা (context, relevancy), গুরুত্ব (significance), আগের গবেষণাকর্মের সারমর্ম (literature review and cited reference), উদ্দেশ্যের; সুনির্দিষ্টতা, পরিমাপযোগ্যতা, অর্জনযোগ্যতা ও বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক (objectives' specification, miserableness, attainability, relationship with present state of knowledge), গবেষণার পদ্ধতি; গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা, সঠিকতা, সীমাবদ্ধতা (methodology; alignment with research objective, appropriateness, transparent, challenges, specificity and credibleness) এবং গবেষণা পরিকল্পনায় গবেষণাকর্মের প্রতিটি ধাপের সময়বদ্ধ ছক (Gantt chart) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬. প্রস্তাবিত অধ্যয়ন বা গবেষণা আবেদনকারীর বর্তমান বা সম্ভাব্য (বর্তমানে পেশাজীবী না হলে) পেশার সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত ও তাঁর পেশাগত উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখবে বা কীভাবে তাঁর বর্তমান কর্মস্থলে প্রয়োগ করবে বা দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখবে, তার বিস্তারিত বিবরণ।
৭. অন্য কোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত শিক্ষা বা গবেষণার জন্য কোনো প্রকার ফেলোশিপ বা অনুদান গ্রহণ করেন না, এ মর্মে প্রত্যয়ন।
৮. প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ ও পাসপোর্ট।
৯. ন্যূনতম ৩১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত কার্যকর বা valid IELTS (Academic)/TOEFL iBT/PTE Academic স্কোর সনদ।■
১০. সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের জন্য; যথাযথ কর্তৃপক্ষের অগ্রায়নপত্র।
১১. আবেদনকারীকে আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ ট্রাস্টের অনুকূলে ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা) অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ
*সফলভাবে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের পর আবেদনের প্রিন্ট কপি ও আপলোডকৃত পাসপোর্ট সাইজের ছবির তিন কপিসহ সব কাগজপত্র (প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত এবং সত্যায়িত ছবি ও ফটোকপিতে প্রত্যয়নকারীর নাম ও পদমর্যাদাসহ অফিশিয়াল সিল ব্যবহার করতে হবে) এ–৪ সাইজে স্পাইরাল বাইন্ডিং করে মুখবন্ধ খামে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট, ১১তম তলা, জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি কমপ্লেক্স (এনএসটিএসসি), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা–১২০৭’ ঠিকানায় আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, অফিস চলাকালে আবশ্যিকভাবে রেজিস্টার্ড ডাক/কুরিয়ার/বাহকের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। এর ব্যর্থতায় আবেদন অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে বা ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।
ফেলোশিপ–সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানতে ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে রক্ষিত নীতিমালা ও সচরাচর জিজ্ঞাসা অংশ দেখা যেতে পারে। আবেদনসংক্রান্ত প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সাইটে টিকিট তৈরি করুন অথবা নির্ধারিত নম্বরে (+8801713-157012, +8801796-244480) যোগাযোগ করুন।