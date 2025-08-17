শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তি, পাবেন স্নাতক শিক্ষার্থীরা
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০২৪ সালে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসচ্ছল মেধাবী স্নাতক বা সমমান পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করবে। এটি শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতাধীন।
দরকারি তথ্য
১. এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
২. স্নাতক বা সমমানে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থী হতে হবে।
৩. আবেদনপত্রের ফরম শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের সব শাখায় অথবা http://sjiblbd.com/schoarship থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
বৃত্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা
১. বিভাগীয় শহর বা সিটি করপোরেশন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে: বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর জিপিএ-৫। অন্যান্য বিভাগে জিপিএ-৪.৮০।
২. সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে: বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর জিপিএ-৪.৮০, অন্যান্য বিভাগে জিপিএ-৪.৫০।
জেনে রাখুন
১. আগ্রহী প্রার্থীকে বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তার সঙ্গে ফরমের ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ক্রমিক নম্বর ২০-এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
২. যেসব আবেদনকারীর মাতাপিতা বা অভিভাবকের বাত্সরিক মোট আয় দুই লাখ টাকার ঊর্ধ্বে, তাদের আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।
৩. বর্ণিত যোগ্যতা ও আবেদনপত্রের ফরমে উল্লেখিত শর্তাবলির কোনো একটি অসম্পূর্ণ থাকলে, কোনো তথ্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
৪. অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
৫. নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
৬. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
হেড অব ফাউন্ডেশন, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার, প্লট নম্বর: ৪, ব্লক-সি ডব্লিউএন(সি), গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।