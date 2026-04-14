বৃত্তি

বিনা মূল্যে ২ লাখ টাকার আইটি প্রশিক্ষণ, নন–আইটি স্নাতকদের জন্য সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
তথ্যপ্রযুক্তির ওপর বিনা ফি'তে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশনাল ওয়াক্ফ (আইডিবি-বিআইএসইডব্লিউ)

নন–আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক–বাংলাদেশ ইসলামিক সলিডারিটি এডুকেশন ওয়াক্‌ফ (আইএসডিবি–বিআইএসইডব্লিউ)। এখন ৭২তম রাউন্ডের আবেদন চলছে।

আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন খাতের চাকরির বাজার অনুযায়ী কোর্সগুলো ডিজাইন করা। এসব প্রোগ্রামের আওতায় কোর্স শেষ করা শিক্ষার্থীদের ৯২ শতাংশ দেশে ও বিদেশে সফলভাবে কর্মরত। এই প্রোগ্রাম এখন পর্যন্ত ১৭ হাজার ৬৬৩ জন আইটি প্রফেশনাল তৈরি করেছে। তাঁরা দেশ ও বিদেশের ৩ হাজার ২৫৪টির বেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

আইএসডিবি–বিআইএসইডব্লিউ বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দা, সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের যুবসমাজের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আইএসডিবি–বিআইএসইডব্লিউর নিজস্ব অর্থায়নে কর্মমুখী শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

স্কলারশিপের সুবিধা–

  • প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য প্রায় দুই লাখ টাকা সমমূল্যের কোর্স।

  • এটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম।

  • এটি দেশসেরা আইটি প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

  • সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের ‘প্লেসমেন্ট সেল’–এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

আবেদনের যোগ্যতা–

  • স্নাতক/ফাজিল পাস বা মাস্টার্স/কামিলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

  • এ ছাড়া চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা–ইন–ইঞ্জিনিয়ারিং (শুধু কম্পিউটার/টেলিকমিউনিকেশন/ইলেকট্রনিকস/সিভিল/আর্কিটেকচার/সার্ভে/কনস্ট্রাকশন) পাস প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

  • স্নাতক/ফাজিল/মাস্টার্স/কামিল পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

  • বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও আইনজীবীরা আবেদন করতে পারবেন না।

স্নাতক ও সমমানদের জন্য কোর্সগুলো হলো—

• ওয়েব অ্যান্ড মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ইউজিং স্প্রিং বুট, অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড ফ্লাটার।

• ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট উইথ লারাভেল, রিঅ্যাক্ট, ভিউ.জেএস অ্যান্ড ওয়ার্ডপ্রেস।

• ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যাপস ইউজিং এএসপি.নেট, অ্যাঙ্গুলার অ্যান্ড রিঅ্যাক্ট।

• ওরাকল ডেটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট।

• নেটওয়ার্ক সলিউশন অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

• গ্রাফিকস, অ্যানিমেশন অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং।

চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কোর্সগুলো হলো—

• আর্কিটেকচারাল অ্যান্ড সিভিল ক্যাড।

• ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং লারাভেল অ্যান্ড রিঅ্যাক্ট।

• নেটওয়ার্ক সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

• গ্রাফিকস, ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড মোশন গ্রাফিকস।

• ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং এসপি.নেট।

• ক্লাউড কম্পিউটিং ইউজিং ওরাকল অ্যাপেক্স।

• থ্রি–ডি ভিজ্যুয়ালাইজেশন।

আবেদনের সময়সীমা—

রাউন্ড ৭২–এর আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল ২০২৬।

আবেদন কীভাবে—

আগ্রহীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ঠিকানা

*স্কলারশিপ–সম্পর্কিত তথ্য জানতে এ ঢুঁ মারতে পারেন আগ্রহী ব্যক্তিরা।

*বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে https://isdb-bisew.org/ তে–ও

