বাংলাদেশ বিমানে ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ, দিনে সম্মানী ৬০০ টাকা
বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টারের অপারেশন শাখায় প্যান্ট্রিম্যান পদে ইন্টার্নশিপে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সম্মানী প্রদান করা হবে। শুধু ছয় মাসের জন্য ইন্টার্নশিপ করা যাবে।
আবেদনে যোগ্যতা
*কমপক্ষে এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
*প্রার্থীদের অবশ্যই কিছু শারীরিক যোগ্যতা থাকতে হবে—
ক) উচ্চতা: পুরুষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং নারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি।
খ) বিএমআই (BMI): ১৮ দশমিক ৫ থেকে ২৪ দশমিক ৯ হতে হবে।
গ) সুঠাম দেহের অধিকারী হতে হবে।
আবেদনে বয়স: বয়সসীমা ৭–১০–২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
সুযোগ–সুবিধা
১. শুধু ছয় মাসের জন্য ইন্টার্ন হিসেবে ভর্তি করা হবে।
২. প্রত্যেক নির্বাচিত ইন্টার্নকে দৈনিক হাজিরা সাপেক্ষে ৬০০ টাকা হারে সম্মানী দেওয়া হবে। নির্ধারিত সম্মানী ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা দেওয়া হবে না।
৩. রোস্টার মোতাবেক দৈনিক আট ঘণ্টা ডিউটি সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের সঙ্গে যা জমা দিতে হবে
১. আবেদনকারীকে আবেদনপত্রসহ নির্ধারিত ফরম (তিন কপি পাসপোর্ট সাইজ ও তিন কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবিসহ) পূরণ করে জমা প্রদান করতে হবে।
২. এর আগে উৎপাদন শাখায় ইন্টার্ন হিসেবে দুইবার ভর্তি করা প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
৩. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ইন্টার্নকে বিএফসিসিতে ভর্তির সময় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট বাধ্যতামূলকভাবে সঙ্গে আনতে হবে। প্রত্যেক নির্বাচিত ইন্টার্নকে ভর্তির আগে বিমান মেডিকেল থেকে শারীরিক ফিটনেস সংগ্রহ করতে হবে।
আবেদন সংগ্রহ ও জমা
আবেদনপত্রে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্মতারিখ, ৭–১০–২০২৫ তারিখে বয়স, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উচ্চতা, বিএমআই (BMI), ধর্ম, জাতীয়তা, মুঠোফোন নম্বর, ই–মেইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, জন্মসনদের নম্বর ও বৈবাহিক অবস্থা উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ দিন
আগামী ৭ অক্টোবর (৭–১০–২০২৫) বিকেল পাঁচটার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক প্রশাসন, বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা বরাবর নির্ধারিত বাক্সে জমা করতে হবে।
