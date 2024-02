তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি - এইচএসসি ২০২৪

১. উৎস ও প্রেরকের একত্রিত অংশকে কী বলা হয়?

ক. গন্তব্য সিস্টেম খ. উৎস সিস্টেম

গ. প্রেরক সিস্টেম ঘ. উৎস গ্রহণ

২. ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে ডেটা সিগন্যাল গ্রহণ করা কোন ধরনের কাজ?

ক. গ্রাহকের কাজ খ. রিসিভারের কাজ

গ. ডিভাইসের কাজ ঘ. সিগন্যালের কাজ

৩. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে—

i. বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি

ii. ডেটার বিটের বিন্যাস ও সংযুক্ত অতিরিক্ত বিট

iii. ব্যান্ডউইডথের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. BPS –এর পূর্ণ রূপ কী?

ক. Bit per source খ. Bit per system

গ. Byte per source ঘ. Bit per second

৫. ডেটা ট্রান্সমিশনের একককে নিচের কোনটি দ্বারা হিসাব করা হয়?

ক. bps খ. baud

গ. Bps ঘ. Kbps