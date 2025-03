তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের প্রযুক্তি-অধ্যায় ১, দ্বিতীয় অংশ। এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫

৩৯. ‘উইন্ডোজ’ কী?

ক. হিসাব-নিকাশের প্রোগ্রাম খ. নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক

গ. কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ঘ. ডেটাবেইস প্রোগ্রাম

৪০. ‘COD’-এর পূর্ণ রূপ কোনটি?

ক. Cash Over Delivery খ. Cash On Delivery

গ. Cash Before Delivery ঘ. Cash After Delivery

সঠিক উত্তর:

২১. ক ২২. ক ২৩. ক ২৪. ঘ ২৫. খ ২৬. ঘ ২৭. ক ২৮. গ ২৯. ক ৩০. ক ৩১. ক ৩২. ঘ ৩৩. ক ৩৪. ক ৩৫. ঘ ৩৬. গ ৩৭. ঘ ৩৮. ক ৩৯. গ ৪০. খ