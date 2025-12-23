শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ৩০ ডিসেম্বরের পরীক্ষা স্থগিত, নতুন সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪ সালের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে পরীক্ষা। এ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বরে পরীক্ষাটি আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি—
পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩০/১২/২০২৫ (মঙ্গলবার)
সংশোধিত নতুন তারিখ: ২৯/০১/২০২৬ (বৃহস্পতিবার)
পরীক্ষা শুরুর সময়: বেলা ১টা
উল্লিখিত, সংশোধিত তারিখ বাদে আগের ঘোষিত সময়সূচির অন্য সব তারিখ ও পরীক্ষার সময় অপরিবর্তিত থাকবে। সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষার্থীকে সংশোধিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

