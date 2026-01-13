ইমরান হাশমির উড়োজাহাজ দুবার অবতরণ করতে ব্যর্থ, এরপর যা হলো

ইমরান হাশমির উড়োজাহাজ দুবার অবতরণ করতে ব্যর্থ, এরপর যা হলো
আগামীকাল ১৪ জানুয়ারি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ইমরান হাশমির ‘টাসকারি: দ্য স্মাগলার্স ওয়েব’। এর প্রচারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই অভিনেতা। আজ মঙ্গলবার সকালে মুম্বাই থেকে আহমেদাবাদ যাচ্ছিলেন তিনি। তবে সেখানেই বাধে বিপত্তি। তাঁর বিমানটি দুবার চেষ্টা করে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়। পরে তা অবতরণ করে জয়পুরে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সব যাত্রী নিরাপদে অবতরণ করেছেন।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা গেছে, ইমরান হাশমি আকাসা এয়ারের একটি ফ্লাইটে ছিলেন। ফ্লাইটটি আজ সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে মুম্বাই থেকে উড্ডয়ন করে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল ১০টায় আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল। কিন্তু বিমানটি আহমেদাবাদের কাছে পৌঁছানোর পর অবতরণে সমস্যার মুখে পড়ে।
প্রতিবেদন বলছে, পাইলটরা দুবার আহমেদাবাদে নামার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে বিমানটি আবার আকাশে উঠে যায়। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ফ্লাইটটি জয়পুরে ডাইভার্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেখানেই নিরাপদে অবতরণ করে।
‘টাসকারি: দ্য স্মাগলার্স ওয়েব’
‘টাসকারি’ সিরিজে দেখানো হয়েছে আল-ডেরা, আদ্দিস আবাবা, মিলান ও ব্যাংককের মতো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা চোরাচালানের রুট। গোপন পথ, ভুয়া কাগজপত্র ও নানা কৌশলের মাধ্যমে কীভাবে এই অবৈধ বাণিজ্য চলে, তা তুলে ধরা হয়েছে।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন মুম্বাই বিমানবন্দরের কয়েকজন সৎ কাস্টমস কর্মকর্তা—অর্জুন মীনা (ইমরান হাশমি), মিতালি কামাথ (অমৃতা খানভিলকর), রবীন্দর গুজ্জর (নন্দীশ সিং সান্ধু) ও প্রকাশ কুমার (অনুরাগ সিনহা)। বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগিয়ে তাঁরা অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করেন। তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ চোরাচালান চক্রের প্রধান বাডা চৌধুরী (শারদ কেলকর) ও তাঁর দল। নীরজ পান্ডে পরিচালিত এই থ্রিলার সিরিজে বিশ্বজুড়ে চোরাচালানের ভয়ংকর জগৎ তুলে ধরা হয়েছে।
