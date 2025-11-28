শাহরুখ খানের আইকনিক পোজ দিলেন মামদানি
দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ি আছেন শাহরুখ খান—পোজটি দুনিয়াজুড়ে পরিচিতি পেয়েছে। ১৯৯৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বাজিগর’ সিনেমা থেকে শাহরুখে পোজটি ছড়িয়ে পড়েছে। শাহরুখ খানের সঙ্গে এই পোজ এখন যেন সমার্থক।
এটিকে শাহরুখ খানের আইকনিক পোজ বলা হয়। ব্রিটিশ গায়ক এড শিরান থেকে পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির—বিশ্বের অনেক তারকাকেই শাহরুখের আইকনিক পোজে দেখা গেছে।
এবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানিকে সেই পোজে দেখা গেল। ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম জিটিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দুই হাত প্রসারিত করে পোজটি দেন মামদানি। সাক্ষাৎকারটি নেন সাংবাদিক মেহদি হাসান।
জোহরান মামদানি ভারতীয় নির্মাতা মীরা নায়ারের ছেলে, ফলে বলিউডের সঙ্গে আলাদা পরিচিতি রয়েছে তাঁর। মামদানিকে বলিউডের সিনেমার অনুরাগীও বলা চলে।
নির্বাচনে জেতার পর এই মাসের শুরুতে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বিজয় ভাষণের ফাঁকে মঞ্চে হিন্দি সিনেমার গান ‘ধুম মাচালে’ বাজানো হয়েছিল। মামদানির বলিউড-প্রীতির কথা অনেকেরই জানা।
ফলে জিটিওর সাক্ষাৎকারে মামদানির একটা ছোটখাটো পরীক্ষাও নিয়ে নেন সাংবাদিক মেহদি হাসান। মামদানিকে বলা হয়, তিনি (মেহদী হাসান) বলিউডের সিনেমার গানের মিউজিক বাজাবেন, মামদানিকে গানের নাম বলতে হবে।
প্রথম গানটি ছিল শাহরুখ খানের ‘দিল সে’ সিনেমার গান ‘ছাঁইয়া ছাঁইয়া’, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গানটির নাম বলে দেন মামদানি।
এরপর শাহরুখ খানের ‘কাল হো না হো’ সিনেমার ‘ইটস দ্য টাইম টু ডিসকো’ বাজানো হয়, গানটি ধরতে পারেননি মামদানি। রসিকতার সুরে বললেন, ‘কোনো বন্ধুকে ফোন করে জানতে পারলে ভালো হতো।’
তৃতীয় গান ছিল ‘বোলে চুড়িয়া’, অনেক চেষ্টা করেও শাহরুখের ‘কাভি খুশি কাভি গাম’ সিনেমার গানটির নাম বলতে পারেননি মামদানি। চোখজোড়া বন্ধ করে বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, গানটাতে শাহরুখ খান নাচছেন।’ এরপর দুই হাত প্রসারিত করে সেই আইকনিক পোজ দেন।
এনডিটিভি অবলম্বনে