‘আন্ধার’ শেষে ‘রাক্ষস’, সিয়ামের নায়িকা এবার ইধিকা

‘আন্ধার’ শেষে ‘রাক্ষস’, সিয়ামের নায়িকা এবার ইধিকা
ঢালিউড তারকা সিয়াম আহমেদ সম্প্রতি শেষ করেছেন ‘আন্ধার’ সিনেমার শুটিং। রায়হান রাফী পরিচালিত ছবিটিতে সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করেছেন নাজিফা তুষি। সিনেমাটির কাজ শেষ করেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন আরেকটি নতুন ছবি ‘রাক্ষস’–এর জন্য। ছবিটি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল—নায়িকা কে হচ্ছেন? প্রার্থনা ফারদিন দীঘি বা সাবিলা নূরের নাম ঘুরে বেড়ালেও নির্মাতারা নায়িকা চূড়ান্ত করতে সময় নিচ্ছিলেন। অবশেষে গুঞ্জনের ইতি টেনে গতকাল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, ছবিটির নায়িকা হচ্ছেন কলকাতার অভিনেত্রী ইধিকা পাল।
ইধিকার সঙ্গে চলতি সপ্তাহেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে এটিই হতে যাচ্ছে সিয়াম–ইধিকা জুটির প্রথম সিনেমা। এর আগেও তাঁদের জুটিকে ঘিরে একবার আলোচনা তৈরি হয়েছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাউর হয়েছিল, তামিম রহমান পরিচালিত ‘সিকান্দার’ সিনেমায় অভিনয় করবেন তাঁরা দুজন। কিন্তু সেই ছবির আর কোনো খবর পরে পাওয়া যায়নি। ফলে অনেকেই মনে করছিলেন, এই জুটি হয়তো খুব শিগগিরই একসঙ্গে পর্দায় আসতে পারবেন না। এবার ‘রাক্ষস’–এর মাধ্যমে সে প্রত্যাশাই পূরণ হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন দর্শকেরা।
ইধিকা পাল বাংলাদেশের দর্শকের কাছে পরিচিতি পান শাকিব খান অভিনীত ‘প্রিয়তমা’ সিনেমার মাধ্যমে। ছবিতে তাঁর অভিনয়, উপস্থিতি ও রোমান্টিক চরিত্র দ্রুতই তাঁকে আলোচনায় নিয়ে আসে। এই নায়িকা শাকিব খানের বিপরীতে দ্বিতীয়বার অভিনয় করেন ‘বরবাদ’ ছবিতে। শাকিব খানের বাইরে তিনি কাজ করেন বাংলাদেশি পরিচালক হাসিবুর রেজার ‘কবি’ সিনেমায়, যেখানে তাঁর বিপরীতে ছিলেন শরীফুল রাজ। পাশাপাশি কলকাতায় দেবের বিপরীতে ‘খাদান’ এবং ‘রঘু ডাকাত’ সিনেমায় অভিনয় করে টলিউডেও নিজেকে আলোচনায় রেখেছেন নিজেকে। আস্তে আস্তে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের কলকাতায় জনপ্রিয়তা বাড়ছে ইধিকার।
সিয়াম আহমেদ অভিনীত দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া সর্বশেষ সিনেমা ‘জংলি’। এতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেন শবনম বুবলী। ‘পোড়ামন ২’ দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু করা সিয়াম আস্তে আস্তে বাণিজ্যিক অ্যাকশন থেকে শুরু করে কনটেন্ট–ড্রিভেন সিনেমা—সব ঘরানাতেই নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি। ‘পোড়ামন ২’, ‘দহন’, ‘বিশ্বসুন্দরী’, ‘শান’, ‘মৃধা বনাম মৃধা’, ‘অপারেশন সুন্দরবন’, ‘দহন’, অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন’, ‘পাপ–পুণ্য’, ‘দামাল’, ‘অন্তর্জাল’ —প্রতিটি সিনেমাতেই ভিন্ন চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। গেল ঈদুল আজহায় শাকিব খানের ‘তাণ্ডব’ ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে চমকে দেন এই তারকা। সাম্প্রতিক ‘আন্ধার’–এর মাধ্যমে আবারও নতুন রূপে হাজির হতে প্রস্তুত তিনি। ফলে ‘রাক্ষস’-এ ইধিকার সঙ্গে তাঁর জুটি নিয়ে আগে থেকেই তৈরি হয়েছে আলাদা আগ্রহ।
চলতি মাসেই ঢাকায় শুরু হবে ‘রাক্ষস’ ছবির শুটিং। দেশের বাইরে শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়াতেও হবে কিছু অংশের চিত্রায়ণ। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক লোকেশন ও আধুনিক অ্যাকশন ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে পরিচালক ছবির স্কেল তাঁর পূর্বের কাজগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন। ছবির পরিচালক মেহেদী হাসান এই মুহূর্তে ছবির বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে চান না। নায়ক সিয়ামও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সূত্র বলছে, দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্যামেরা রোলিং শুরু হবে, আর সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি।
সূত্রটি আরও জানায়, মেহেদী হাসানের আগের ছবি ‘বরবাদ’-এর মতো এই ছবিতেও থাকছে অ্যাকশন, স্টাইলাইজড ভিজ্যুয়াল, ক্রাইম–ড্রামা আর রোমান্স। গল্প ও চিত্রনাট্যের কাজ শেষ হয়েছে মাস দুয়েক আগে। পুরো টিম এখন শুটিং প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। সব মিলিয়ে সিয়াম–ইধিকা জুটি নিয়ে দর্শকের প্রত্যাশা নতুন করে উঁচুতে উঠছে। প্রথমবারের মতো পর্দায় দেখা মিলবে এই দুই জনপ্রিয় শিল্পীর রসায়ন। আর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও নির্মাতার আশা, ‘রাক্ষস’ হতে পারে আগামী বছরের ঈদের অন্যতম চমক।