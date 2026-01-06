ঢালিউড

প্রসূন আজাদ অভিনয় ছাড়লেন কেন, ইনস্টাগ্রামে জানালেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক
প্রসূন আজাদফেসবুক থেকে

২০১২ সালে লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টারের মঞ্চ থেকে অভিনয়ে নাম লেখান প্রসূন আজাদ। টিভি নাটকে নিয়মিত দেখা গেছে তাঁকে।

নাটকের বাইরে ‘সর্বনাশা ইয়াবা’, ‘অচেনা হৃদয়’, ‘পদ্মপুরাণ’সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন প্রসূন।

এর মধ্যে বিয়ে করে পুরোদস্তুর সংসারী হয়েছেন তিনি। বেশ কয়েক বছর ধরে অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন প্রসূন। ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছেন।

অভিনয় ছাড়লেন কেন?—প্রসূন আজাদকে ইনস্টাগ্রামে এক ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টি খোলাসা করেছেন তিনি।

আরও পড়ুন

স্বপ্নে বিভোর প্রসূন

প্রসূন আজাদ
ফেসবুক থেকে

প্রসূন আজাদ লিখেছেন, ‘অভিনয় একটা এক্সপেনসিভ (ব্যয়বহুল) পেশা। ইনভেস্টমেন্টের (বিনিয়োগ) থেকে প্রফিটের (মুনাফা) রেশিও (হার) কম। এর মধ্যে এককালীন টাকা পাওয়া যায় অথচ এটা আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। ১০ থেকে ১৫ বছর আগে আমার পারলারের খরচ ছিল সাত থেকে আট হাজার টাকা। কাপড় আয়রনে পাঁচ থেকে ছয় হাজার খরচ ছিল। দামি কাপড়, এক্সপেন্সিভ শখ, নিয়মিত খাওয়া আর জিমের ইস্যুও আছে।’

আরও পড়ুন

সন্তানের মুখ দেখে কান্না আটকাতে পারি না: প্রসূন আজাদ

গ্ল্যামারের আলোঝলমলে দুনিয়ার বাইরে সাধারণ জীবন যাপন করতে চেয়েছেন প্রসূন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি চাইছিলাম, কিছুদিন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন যাপন করতে। অস্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য মানসিক শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। তার মধ‍্যে এ রকম সুপারস্টারের লাইফস্টাইল বহাল রেখে পাশাপাশি একজন মধ্যবিত্ত মানুষের বউ হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা কতটা প্রয়োজন, সেটাও ভাবাচ্ছিল। তারপর তো হাউসওয়াইফ হওয়ারও একটা শখ ছিল। এখনো আছে। এত কষ্ট করে ঘরের বাইরে কাজ করলে হাউসওয়াইফ হওয়া যায় না।’

আরও যোগ করেন, ‘আবার মোটা হয়ে গেলাম। সেটাও একরকম সমস‍্যা ছিল। লজ্জাশরম বেড়ে গেল। কেউ আমার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বিরক্ত লাগে, তাই ভাবলাম পরে। এখন অভিনয় করার সময় নয়।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ঢালিউড থেকে আরও পড়ুন