‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন’—জয়া আহসান থেকে শাকিব খান কে কী লিখলেন

মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবসে জয়া আহসান, শাকিব খান, সুমাইয়া শিমু, অপূর্ব, বুবলীসহ অনেকে ফেসবুকে শুভেচ্ছা জানালেন।

১ / ১৩
বাংলাদেশর পতাকা ও একাত্তরে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে অভিনেত্রী জয়া আহসান লিখেছেন, ‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন। সমস্ত দেশবাসীর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তুমি জন্ম দিয়েছ বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। তোমাকে পাওয়ার জন্য লড়াই করে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে রক্ত ও অশ্রুমাথা পথে তুমি এসেছ। তোমার প্রতি আমাদের ঋণ আমরা বিন্দুমাত্র শোধ করতে পারিনি। এই ঋণের সামান্য প্রতিদান হবে সেই দিন, যেদিন বাংলাদেশকে আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি ন্যায্য ও সাম্যের রাষ্ট্র করে তুলতে পারব। তুমি আমাদের মনে করিয়ে দাও, মুক্তিযুদ্ধ অবিরাম এক লড়াইয়ের নাম, যে লড়াইয়ে আমাদের জয়ী হতে হবে। তোমাকে অভিবাদন, বিজয় দিবস।’
ফেসবুক থেকে
২ / ১৩
ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজি জুড়ে দেন অভিনেতা শাকিব খান
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
৩ / ১৩
বাংলাদেশের পতাকার ছবিটি পোস্ট করে বাপ্পা মজুমদার লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ’।
ফেসবুক থেকে
৪ / ১৩
শর্ষেখেতে তোলা ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী সুমাইয়া শিমু। লিখেছেন, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
৫ / ১৩
মুক্তিযুদ্ধের ছবিটি পোস্ট করে অভিনেতা অপূর্ব লিখেছেন, ‘সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি স্বাধীনতা তাদেরকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে যাক বিজয়ের চেতনা।’
ফেসবুক থেকে
৬ / ১৩
সংগীতশিল্পী শারমিন সুলতানা সুমী একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এমন করেও ভালেবাসা যায়। সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।’
ছবি : দীপু মালাকার
৭ / ১৩
পুত্র বীরের সঙ্গে তোলা ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে অভিনেত্রী বুবলী লিখেছেন, ‘মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
৮ / ১৩
অভিনেত্রী কুসুম শিকদার লিখেছেন, ‘মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
৯ / ১৩
ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে নুসরাত ফারিয়া লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ’।
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
১০ / ১৩
সংগীতশিল্পী কোনাল লিখেছেন, ‘লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে, লাখো মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই মহান বিজয় অমর হোক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে আমরা সবাই যেন অঙ্গীকারবদ্ধ হই। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
১১ / ১৩
পড়শী লিখেছেন, ‘ভালো থাকুক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
১২ / ১৩
ছবিটি পোস্ট করে সংগীতশিল্পী লিজা লিখেছেন, ‘মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে। শুনতে থাকুন। আমরা সবাই বাংলাদেশ।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
১৩ / ১৩
ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে সংগীতশিল্পী পারশা মাহজাবীন লিখেছেন, ‘বাংলায় ভাসি বাংলায় হাসি বাংলায় জেগে রই। বিজয়ের শুভেচ্ছা। আমার বাংলা মা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকুক চিরকাল।’
শিল্পীর ফেসবুক থেকে
