‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন’—জয়া আহসান থেকে শাকিব খান কে কী লিখলেন

বাংলাদেশর পতাকা ও একাত্তরে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে অভিনেত্রী জয়া আহসান লিখেছেন, ‘বিজয় দিবস, তোমাকে অভিবাদন। সমস্ত দেশবাসীর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তুমি জন্ম দিয়েছ বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। তোমাকে পাওয়ার জন্য লড়াই করে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে রক্ত ও অশ্রুমাথা পথে তুমি এসেছ। তোমার প্রতি আমাদের ঋণ আমরা বিন্দুমাত্র শোধ করতে পারিনি। এই ঋণের সামান্য প্রতিদান হবে সেই দিন, যেদিন বাংলাদেশকে আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি ন্যায্য ও সাম্যের রাষ্ট্র করে তুলতে পারব। তুমি আমাদের মনে করিয়ে দাও, মুক্তিযুদ্ধ অবিরাম এক লড়াইয়ের নাম, যে লড়াইয়ে আমাদের জয়ী হতে হবে। তোমাকে অভিবাদন, বিজয় দিবস।’ফেসবুক থেকে