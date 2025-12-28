৯০ হাজার ভক্ত নিয়ে গান প্রকাশ, সিনেমাকে বিদায় জানানোর কারণ জানালেন থালাপতি

৯০ হাজার ভক্ত নিয়ে গান প্রকাশ, সিনেমাকে বিদায় জানানোর কারণ জানালেন থালাপতি
বিনোদনজগৎকে বিদায় জানিয়ে রাজনীতিতে নাম লেখান দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা থালাপতি বিজয়। তাঁর শেষ সিনেমা ‘জন নায়াগান’ মুক্তি পাচ্ছে আগামী বছরের ৯ জানুয়ারি।
গত শনিবার মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বুকিত জলিলে সিনেমার গান প্রকাশের আয়োজন ছিল। বিজয়ের শেষ সিনেমা বলে কথা, স্বভাবতই ছবিটি নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের কমতি নেই। বিজয়কে দেখতে ৯০ হাজার ভক্ত ভিড় করেছেন।
ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুলতে দেখা গেছে বিজয়কে। অনুষ্ঠানে বিজয় বলেন, শ্রীলঙ্কার পর বিশ্বে সবচেয়ে বড় তামিল জনগোষ্ঠীর একটি রয়েছে মালয়েশিয়ায়।
এই তারকা বলেন, ‘মালয়েশিয়ায় বহু তামিল সিনেমার শুটিং হয়েছে। আমাদের বন্ধু অজিত অভিনীত “বিলা” ছবিটিও মালয়েশিয়ায় শুট করা হয়েছিল। আমার “কাভালান” ও “কুরুবি” ছবির শুটিংও এখানে হয়েছে।’
অভিনয়কে বিদায় বললেন কেন
গত বছর রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) গঠন করেন বিজয়। তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন করার ঘোষণা দেন তিনি। এর মধ্যে হাতে থাকা ‘জন নায়াগান’-এর পর অভিনয় থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিজয়।
ভক্তদের পাশে দাঁড়াতেই অভিনয় ছাড়ছেন জানিয়ে বিজয় বলেন, ‘মানুষ আমার জন্য সিনেমা হলে এসে দাঁড়ান। সে কারণেই আগামী ৩০-৩৩ বছর আমি তাঁদের জন্য দাঁড়াতে প্রস্তুত। বিজয়–ভক্তদের জন্যই আমি সিনেমা থেকে সরে যাচ্ছি।’
চলচ্চিত্রে ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই ভক্তদের পাশে পাওয়ার কথা জানিয়ে বিজয় বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই আমি সব ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছি, এটা পুরোনো গল্প। কিন্তু আমার ভক্তরা শুরু থেকেই টানা ৩৩ বছর ধরে আমার পাশে থেকেছেন। আমি সিনেমায় এসেছিলাম একটি ছোট বালুর ঘর বানানোর স্বপ্ন নিয়ে, আর আপনারা আমাকে একটি প্রাসাদ উপহার দিয়েছেন। তাই যাঁরা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের জন্য আমিও দাঁড়াব। ভক্তদের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করব।’
জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষা
অনুষ্ঠানে থালাপতি বিজয় বলেন, ‘জীবনে সফল হতে সব সময় বন্ধুর প্রয়োজন না–ও হতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী এক শত্রু দরকার। শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেই আপনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।’
বিজয় বলেন, ‘ছোট একটি সাহায্য বা ছোট একটি ভালো কাজ ভবিষ্যতে আপনাকে সাহায্য করবে। কাউকে কষ্ট দেবেন না, কাউকে আঘাত করবেন না।’
‘জন নায়াগান’-এর গান প্রকাশের আয়োজনের শেষভাগে সিনেমাটির ‘থালাপতি কাচেরি’ গানে নাচতেও দেখা গেছে বিজয়কে। এইচ বিনোথ পরিচালিত সিনেমাটিতে পূজা হেগড়ে, ববি দেওল, মামিথা বাইজুসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে