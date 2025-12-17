শাহরুখ খানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামছেন এই দক্ষিণি তারকা

শাহরুখ খানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামছেন এই দক্ষিণি তারকা
যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘পাঠান ২’ ঘিরে আবার তুঙ্গে আলোচনা। শাহরুখ খান অভিনীত এই ছবিতে এক দক্ষিণি সুপারস্টারের যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার খবরে ভক্তদের উত্তেজনা আরও বেড়েছে। একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দক্ষিণি তারকা জুনিয়র এনটিআর নাকি এই সিকুয়েলে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা দিতে পারেন। এমনকি তাঁর সম্ভাব্য চরিত্র নিয়েও নাকি প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু আলোচনা ইতিমধ্যে ফাঁস হয়েছে।
ক্যামিও নয়, বড় চরিত্রেই এনটিআর?
ওয়েবসাইট স্যাকনিল্কের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘পাঠান ২’-এ জুনিয়র এনটিআরকে শুধু অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে না। বরং তাঁকে শাহরুখ খানের সমান্তরাল কোনো শক্তিশালী চরিত্রে অথবা এক ভয়ংকর প্রতিপক্ষ হিসেবেও উপস্থাপন করা হতে পারে। এই জল্পনা সত্যি হলে হিন্দি ও দক্ষিণি সিনেমার দুই মেগা তারকার মুখোমুখি সংঘাত নিঃসন্দেহে বক্স অফিসে বড় আকর্ষণ হয়ে উঠবে। স্পাই ইউনিভার্সের গল্প বলার ধরন বিবেচনায় এমন শক্তিশালী দ্বৈরথের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
‘ওয়ার ২’ থেকেই স্পাই ইউনিভার্সে পা
উল্লেখ্য, জুনিয়র এনটিআর ইতিমধ্যেই যশরাজের স্পাই ইউনিভার্সে প্রবেশ করেছেন। ‘ওয়ার ২’ ছবির মাধ্যমে এই জগতে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। হৃতিক রোশনের বিপরীতে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে নাচ, অ্যাকশন ও অভিনয়—সব ক্ষেত্রেই নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন এনটিআর। অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিতে ‘বিক্রম’ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শক ও সমালোচকদের নজর কাড়েন। ছবির ক্লাইম্যাক্সে বিক্রম ও কবির (হৃতিক)-এর রসায়ন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্তর আলোচনা হয়।
শোনা যাচ্ছে, সেই ‘বিক্রম’ চরিত্রকেই ‘পাঠান ২’-তে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন নির্মাতারা। এ বিষয়ে যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়া নাকি জুনিয়র এনটিআরের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সেরেছেন।
‘পাঠান ২’-স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী বড় ধাপ
২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পাঠান’ শুধু শাহরুখ খানের কামব্যাক ছবি হিসেবেই নয়, বরং বলিউডের ইতিহাসে অন্যতম সর্বোচ্চ আয় করা ছবির তালিকায় জায়গা করে নেয়। দীপিকা পাড়ুকোন ও জন আব্রাহাম অভিনীত এই ছবি স্পাই ইউনিভার্সকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তাই ‘পাঠান ২’ নিয়ে প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া।
স্পাই ইউনিভার্সের সামগ্রিক পরিকল্পনায় নির্মাতারা ধীরে ধীরে একাধিক চরিত্রকে এক সুতোয় গেঁথে আরও বৃহৎ আকার দিতে চাইছেন। সে কারণে অনেকেই এই উদ্যোগের সঙ্গে হলিউডের ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’-এর তুলনা টানতে শুরু করেছেন।
শুটিং ও মুক্তির সম্ভাব্য সময়
বিভিন্ন সূত্রের দাবি, ২০২৬ সালে ‘পাঠান ২’-এর শুটিং শুরু হতে পারে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৭ সালে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে যশরাজ ফিল্মসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি।
স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবি
স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী ছবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ‘আলফা’। শিব রাওয়েল পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান ভূমিকায় থাকছেন আলিয়া ভাট, শর্বরী বাগ ও ববি দেওল। যশরাজ ফিল্মসের ইতিহাসে এটিই প্রথম নারীকেন্দ্রিক স্পাই থ্রিলার। শুরুতে চলতি বছরের ডিসেম্বরে মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও পরে ছবিটির মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
সব মিলিয়ে যদি সত্যিই ‘পাঠান ২’-তে শাহরুখ খান ও জুনিয়র এনটিআরের মুখোমুখি লড়াই বাস্তবায়িত হয়, তবে তা ভারতীয় বাণিজ্যিক সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম বড় ‘ক্রস-ইন্ডাস্ট্রি’ ইভেন্ট হয়ে উঠতে পারে—এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।