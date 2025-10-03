টেইলর সুইফটের নতুন অ্যালবাম, কী বলছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো
পপ সুপারস্টার টেইলর সুইফট প্রকাশ করেছেন তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’। ইতিমধ্যেই অ্যালবামটি গড়েছে রেকর্ড। স্পটিফাই জানিয়েছে, অ্যালবামটির প্রি-সেভ ছাড়িয়েছে ৫০ লাখ। যা সুইফটের আগের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’–এর রেকর্ড ভেঙেছে। সমালোচকেরাও অ্যালবামটিকে পূর্ববর্তী অ্যালবামের তুলনায় আরও প্রাণবন্ত বলে প্রশংসা করেছেন।
মার্কিন ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো মেতেছে সুইফটের এ অ্যালবাম–বন্দনায়। রোলিং স্টোন অ্যালবামটিকে ফাইভ স্টার দিয়েছে। সমালোচক মায়া জর্জি লিখেছেন, ‘খ্যাতির নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছেন সুইফট—সব দিকেই তিনি সফল হয়েছেন।’ তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ গত বছরের ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অ্যালবামের ১২টি গানই প্রাণবন্ত।
নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, অ্যালবামটি অনেক মানসম্পন্ন এবং গানের ভাব আরও পরিষ্কার। ভ্যারাইটি বলেছে, এটি ‘খুব আনন্দময়’। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মারিয়া শারম্যান অ্যালবামটিকে ফোর স্টার দিয়েছেন, কিন্তু সমালোচনা করেছেন সুইফটের শব্দভান্ডার নিয়ে।
বিবিসি বলেছে, এটি একটি ‘বড় জয়’। তারা লিখেছে, তাঁর আগের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ ছিল একধরনের আবেগমোচন—বিচ্ছেদের পর শূন্যতায় ভরা আত্মজিজ্ঞাসা। তাদের সমালোচক মার্ক স্যাভেজ লিখেছেন, ‘গত অ্যালবামে আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়ে। তাতে হতাশার চিত্র ছিল স্পষ্ট। আঠারো মাস পর, চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একদিকে ট্র্যাভিস কেলসের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া, অন্যদিকে রেকর্ডভাঙা ইরাস ট্যুরের ফাঁকে ফাঁকে রেকর্ড করা নতুন অ্যালবামে ৩৫ বছর বয়সী সুইফটকে পাওয়া গেছে আরও প্রাণবন্ত।’
অ্যালবামটির মুক্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় পাবলিক রিলিজ পার্টি। তবে মুক্তির আগেই অ্যালবামটি পাইরেসি হয়ে যায়। এ বিষয়ে সুইফট সরাসরি মন্তব্য না করলেও তিনি একটি ভিডিওতে রিঅ্যাক্ট করেছেন, যেখানে ‘প্রিম্যাচিউর শেয়ারিং’কে অন্যায় ও অভদ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।
গত ১২ আগস্ট ভক্তদের চমকে দিয়ে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছিলেন পপ তারকা টেইলর সুইফট। সুইফটের আগের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। মুক্তির পরেই এটি স্পটিফাইয়ের ইতিহাসে এক দিনে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া অ্যালবামের রেকর্ড গড়ে। রেকর্ড গড়া দ্য ইরাস ট্যুরের পর গান থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সুইফট। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই শেষ হয় ইরাস ট্যুর, যেখানে ৫৩টি শহরে মোট ১৪৯টি শো করেন তিনি।
