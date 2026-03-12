অভিনেত্রী নিশিকে কতটা চেনেন
মডেলিং, উপস্থাপনা থেকে নাটকে অভিনয় করে পরিচিতি পান তরুণ অভিনয়শিল্পী ইন্দ্রাণী নিশি।
২০২৫ সালের জুলাইয়ে রুবেল আনুশের ‘রূপ’ নাটক দিয়ে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ইন্দ্রাণী নিশি। এরপর সাত মাসের ক্যারিয়ারে সাতটির মতো নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। তিনটি মুক্তি পেয়েছে, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে চারটি।
রোমান্টিক নাটকে অভিনয় করে পরিচিতি পেলেও ঈদে নিশিকে রাজনৈতিক গল্পের একটি নাটকে দেখা যাবে। প্রতিবাদ নামে নাটকটি নির্মাণ করেছেন নির্মাতা জারসন বম। নাটকে তাঁকে রাজনীতি–সচেতন এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর চরিত্রে দেখা যাবে।
তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রান্তর দস্তিদার। প্রতিবাদ ছাড়াও রহিম সুমনের এলোমেলো বাতাস ও পাভেল ইসলামের হারিয়ে পাওয়া নাটকে কাজ করেছেন নিশি। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা এলোমেলো বাতাস–এ নিশির বিপরীতে আছেন প্রথম নাটকের সহশিল্পী সাদ সালমি নাওভী। আজ এনটিভিতে প্রচারিত হতে যাওয়া হারিয়ে পাওয়াতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রান্তর দস্তিদার।
নাম চূড়ান্ত না হওয়া আরেকটি নাটকের শুটিংও শেষ করেছেন নিশি। এতে শরাফ আহমেদ জীবনসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।
সাত নাটকের মধ্যে নাওভী ও প্রান্তর দস্তিদারের সঙ্গে জুটি গড়েছেন নিশি। ‘ওদের সঙ্গেই বেশি কাজ হয়েছে। দুজনে দারুণ মানুষ পরিচালকরাও আমাদের নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে,’ বলেন নিশি।
মডেলিং থেকে অভিনয়ে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগে পড়াশোনা করেছেন নিশি। ২০১৯ সালে স্নাতকে তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেলিং দিয়ে অভিষেক। বিজ্ঞাপনচিত্রটি নির্মাণ করেন আশফাকুজ্জামান বিপুল।
জীবনের প্রথম শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে নিশি বলেন, ‘সেবারই প্রথম এফডিসিতে গিয়েছিলাম।’ পরে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্রে তাঁকে দেখা গেছে। ২০২০ সালে আরটিভির রিয়েলিটি শো ‘ক্যাম্পাস স্টার’–এ চ্যাম্পিয়ন হন নিশি। এরপর আরটিভিতে ‘তারকালাপ’ দিয়ে উপস্থাপনায় অভিষেক।
বছর দুয়েক পর মাছরাঙা টেলিভিশনে উপস্থাপনা শুরু করেন। ‘বিনোদন সারাদিন’ ও ‘রূপকথা’ নামে দুটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। ‘বিনোদন সারাদিন’–এ অতিথি হয়ে এসেছিলেন নির্মাতা রুবেল আনুশ। সেই পরিচয়ের সূত্রেই পরে রুবেল আনুশের রূপ নাটক দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক।
প্রথমবার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ইন্দ্রাণী নিশি বলেন, ‘পর্দায় অভিনয় পুরোটাই আলাদা। খুব নার্ভাস ছিলাম; কীভাবে কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কাজটা করেছি।’
রূপ নাটকটি পুরো পরিবার নিয়ে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা জানিয়ে নিশি বলেন, ‘এক্সপ্রেশন (অভিব্যক্তি) ঠিকমতো হলো কি না, দর্শক কীভাবে নিচ্ছেন—সবকিছু মিলিয়ে বেশ নার্ভাস ছিলাম। আমার শেখার ঘাটতি ছিল। তবে ভালো সাড়া পেয়েছি। এখনো শিখছি। ভালো ভালো কাজ করতে চাই।’
আগে থেকেই নিশির অভিনয়ে আসার স্বপ্ন, সে কারণেই থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। থিয়েটারও করেছেন। সিনেমা নিয়েও আগ্রহী নিশি, ‘বেশ কিছু কাজের জন্য অডিশন দিয়েছি। স্বাধীন চলচ্চিত্র ও কমার্শিয়াল সিনেমা নিয়ে আগ্রহী।’
নিশির জন্ম নড়াইলে হলেও বাবার চাকরি সূত্রে রংপুর ও যশোরে বেড়ে ওঠা।