রস+আলো

রসক্লেইমার

তেলসংকটে মহাসমাধান

আহমেদ ইশতিয়াক

জ্বালানি তেলের এই বাড়তি দামে নাকাল গাড়ির মালিক থেকে আমজনতা। এই নির্মম বাস্তবতার নিদারুণ কশাঘাত থেকে মুক্তি পেতে একটু চালাকম্যান না হলে টেকা কঠিন। রস+আলোর পাঠকদের জন্য এমনই কিছু চালাক চালাক উপায় খুঁজে বের করা হলো। এসব ফলো করুন, আশা করি জীবন বদলে যাবে।

দিনে অন্তত ২০ ঘণ্টা ঘুমান

নিয়মিত দৌড়ের উপর থাকুন, প্রয়োজনে হাপুড় দিয়া কিংবা গড়িয়ে চলুন

গরুর গাড়িতে চড়ুন, গরু রাজি না থাকলে গরুকে নিয়েই হাঁটুন

অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিন

আত্মীয়দের বাড়ি না গিয়ে IMO-তে গ্রুপ খুলুন 

কোথাও দাওয়াত পেলে তাদেরই চলে আসতে বলুন, খামোখা আপনি কেন খরচ করবেন

জেনারেটর নষ্ট করে ফেলুন

ঘুরতে মন চাইলে মনে রাখবেন—মনের ঘোরাই বড় ঘোরা

গাড়ি থাকলে তেলটুকু বের করে শোকেসে রেখে দিন, এই মজুতই আপনার ভবিষ্যৎ

তেলের দাম কমা পর্যন্ত স্থির থাকুন, ক্যালরি বাঁচান

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে শাহবাগ ঘেরাও করুন

ব্যক্তিগত সুয়েজ খাল খনন করে ভরপুর তেল আমদানি করুন

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