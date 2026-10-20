সোনমের পুরোনো সাজে নতুন বার্তা
যেকোনো অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবের সাজে নতুনত্ব আনতে বরাবরই পছন্দ করেন সোনম কাপুর। তবে এ বছর সেই ধারা থেকে বের হয়ে এসেছেন। দুর্গাপূজার সাজ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন ছবি পোস্ট না করে পুরোনো অনুষ্ঠান ও উৎসবের কিছু লুক আবারও সামনে এনেছেন সোনম। বারবার নতুন পোশাক না পরে পুরোনো সাজকে নতুন করে তুলে ধরার এই উদ্যোগ কি টেকসই ফ্যাশনের বার্তাই দিচ্ছে? দেখে নেওয়া যাক, সোনমের সেই পুরোনো অথচ নজরকাড়া সাজগুলো।
আইভরি শাড়িতে গোলাপি আভা
১ / ২০
২ / ২০
৩ / ২০
৪ / ২০
আইভরি শাড়িতে গোলাপি আভা
৫ / ২০
৬ / ২০
৭ / ২০
৮ / ২০
রানি গোলাপি ও পান্না সবুজ পোশাকে
৯ / ২০
১০ / ২০
১১ / ২০
১২ / ২০
হলুদ আনারকলিতে
১৩ / ২০
১৪ / ২০
১৫ / ২০
১৬ / ২০
বেগুনি লেহেঙ্গায় রাজকীয় সাজ
১৭ / ২০
১৮ / ২০
১৯ / ২০
২০ / ২০