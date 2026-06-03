জীবনযাপন

মেসির রুম নম্বরে নাকি লুকিয়ে আছে আর্জেন্টিনার চতুর্থ বিশ্বকাপ জয়ের ইশারা

জাহিদ হোসাইন খান
লিওনেল মেসিছবি: এএফপি

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে আর্জেন্টিনা দল এখন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের এক হোটেলে উঠে গেছে। আর এ সময় বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলটির ভেতরের বেশ কিছু গল্প সামনে আসতে শুরু করেছে। সেসব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন দলের মহাতারকা লিওনেল মেসি।

যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের টিম হোটেলের জিমে সতীর্থদের সঙ্গে মেসি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের ঐতিহাসিক স্মৃতি ফিরিয়ে এনে কানসাসের হোটেলেও মেসি নাকি একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করেছেন। দলের বাকিরা রুম ভাগাভাগি করলেও হোটেলে মেসির জন্য একটি সিঙ্গেল রুম দেওয়া হয়েছে।

হোটেলের এই রুমেই আছেন লিওনেল মেসি
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

অবশ্য মেসির জন্য এই নিয়ম একদম নতুন কিছু নয়। জাতীয় দলে মেসির দীর্ঘদিনের রুমমেট সের্হিও আগুয়েরো আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই মেসি একা রুমে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কাতার বিশ্বকাপে এই উইনিং ফর্মুলা দারুণ কাজে দিয়েছিল বলে মনে করেন অনেক মেসিভক্ত। সেই কারণে এবার উত্তর আমেরিকার বিশ্বকাপেও মেসি নাকি একই রীতি অনুসরণ করছেন।

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মেসির রুমেই জমে আড্ডা
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

এবার কানসাসে মেসির রুম নম্বর ২০২। স্বভাবতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফুটবলপ্রেমী বা মেসিপ্রেমীরা এখন বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্ব, মিম আর মিথে মশগুল। হাজারো অন্ধভক্তের গণিত বলছে, এবার ২ যোগ ২ (মেসির রুম নম্বর ও মেসির জেতা শিরোপা নম্বর) যোগফল হবে ৪, যা সরাসরি নির্দেশ করছে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য চতুর্থ বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার।

এসব কেবলই কাকতালীয় ঘটনা, নাকি কোনো শুভ লক্ষণ, তা সময়ই বলে দেবে।

সূত্র: মার্কা

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