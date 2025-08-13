জীবনযাপন

কারও বাসায় অতিথি হয়ে গেলে যেসব কাজ করবেন না

কথায় আছে, অতিথি নারায়ণ। তবে অতিথিকেও তাঁর সেই মর্যাদা বজায় রাখতে হবে। যাঁর বাসায় যাচ্ছেন, তাঁর যেমন অতিথির জন্য করণীয় আছে, তেমনই অতিথি হিসেবেও আপনার কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। অন্যের বাসায় বেড়াতে বা দাওয়াত খেতে গিয়ে যেন বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়। তাই কারও বাসায় গিয়ে কিছু কাজ এড়িয়ে চলাই ভালো। 

মৃণাল সাহা
কারও বসায় বেড়াতে গিয়ে তাদের টিভির রিমোট দখল করে বসবেন না
ছবি: প্রথম আলো

না বলে শোবার ঘরে প্রবেশ

যত পরিচিতই হোক না কেন, অনুমতি না নিয়ে কখনো শোবার ঘরে প্রবেশ করবেন না। শোবার ঘর একান্ত ব্যক্তিগত জায়গা, সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে উল্টো অতিথির সম্মানহানি ঘটে।

খুঁত ধরবেন না

অন্যের বাসায় গিয়ে অনেকেই ছোটখাটো খুঁত ধরতে শুরু করেন। আসবাব থেকে শুরু করে ঘর গোছানো—প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে। সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে আপনার চিন্তাধারা না–ও মিলতে পারে। যে কারণে অন্যের বাসা সাজানো নিয়ে মন্তব্য করবেন না।

রান্নার সমালোচনা

অতিথির জন্য খুব কম সময়ের মধ্যে অনেকেই রান্নাবান্না করেন। এটিও সত্য, সবার রান্না সব সময় একই রকম হয় না। খাওয়ার স্বাদেও পার্থক্য থাকে। সে বিষয়গুলোকে সরাসরি সামনে আনার প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং খাবার পছন্দ না হলে তা চেপে যাওয়াই উত্তম। এতে আয়োজকের আত্মতুষ্টি না হলেও মন খারাপ হবে না।

ব্যক্তিগত বাথরুম

কারও বাসায় বেড়াতে গিয়ে গৃহকর্তার একান্ত বাথরুম ব্যবহার না করাই ভালো যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।একইভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র না বলে ব্যবহার করবেন না। বিশেষ করে কারও বাথরুমে যাওয়ার পর তাঁদের শেভিং কিট, ফেসওয়াশ, তোয়ালে, ব্রাশের মতো উপকরণগুলো ব্যবহার করবেন না।

কোনো কিছু দখল করে বসবেন না

অতিথির বাসায় গিয়ে অনেকেই টিভির রিমোট নিয়ে বসে পড়েন। অনেক সময় বাসার ব্যক্তিগত কম্পিউটারও ব্যবহার করা শুরু করেন। এতে বাসায় বসবাস করা ব্যক্তিদের নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই একা একা কোনো জিনিস দখল করে বসবেন না।

অন্যের বাড়ির ফ্রিজ খুলে দেখবেন না
ছবি: প্রথম আলো

ফ্রিজ খুলে দেখবেন না

অনেকে বাসায় ঢুকেই ফ্রিজে কী আছে, তা দেখতে চান। ফ্রিজ ঘেঁটে খাবারদাবার খুঁজে বের করেন। এটি না করাই ভালো। বরং কোনো কিছু প্রয়োজন হলে বাসার কাউকে বলুন, তাঁরাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসপত্র এগিয়ে দেবেন।

যা করতে পারেন

কাজে সাহায্য করুন: অতিথি বাসায় এলে কাজের চাপ বেড়ে যায়। তাই যথাসম্ভব কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করুন। খাবার টেবিলে প্লেট এগিয়ে দেওয়া, রান্নার কাজে এগিয়ে যাওয়া, নিজের জায়গা পরিষ্কার রাখা—ছোট ছোট বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। এ জন্য অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

চেষ্টা করবেন সে সময় নিয়ম মেনে চলার
ছবি: প্রথম আলো

বাড়ির নিয়ম মেনে চলুন: প্রতিটি বাসারই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। চেষ্টা করবেন সে সময় নিয়ম মেনে চলার। এতে বাড়ির মধ্যে যেমন নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকবে, তেমনই অতিথি হিসেবে আপনার সুনামও হবে।

ঘরদোর পরিষ্কার রাখুন: অতিথি হিসেবে যাওয়া মানেই ঘরে বাড়তি কাজ যোগ হওয়া, ঘরদোর অপরিষ্কার হওয়া। সেখানে নিজের কাজটুকু নিজে করে রাখলে ঘরদোর যেমন পরিষ্কার থাকে, তেমনই বাসার কাজও অনেকাংশে কমে যায়। বাথরুমে ফ্লাশ করা, ঘুম থেকে উঠে বিছানা পরিষ্কার করা ইত্যাদি ছোট ছোট কাজই হয়ে উঠতে পারে অনেক বড়।

যত কষ্টই হোক না কেন বিদায়বেলায় মুখ ভার করে, ‘আর কিছুক্ষণ থেকে গেলেই পারতেন’ বলাই আমাদের রীতি। আতিথেয়তায় পটু বাঙালি অতিথি হয়ে যাতে ‘আপদ’ না হয়ে ওঠেন, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

সূত্র: হাউস বিউটিফুল

