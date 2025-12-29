২০২৫ সালে সোমবারে সর্বাধিক পঠিত ১০ লেখা
বছরজুড়ে সোমবার প্রথম আলোর জীবনযাপন সেকশনে কোন লেখাগুলো বেশি পড়লেন পাঠক? কী ছিল সেসব লেখার বিষয়। চলুন জেনে নিই। চাইলে আরেকবার পড়েও নিতে পারেন।
১. শক্তি, হজম ও ওজন নিয়ন্ত্রণে কলা খাওয়ার সঠিক সময়
কলা পুষ্টিতে ভরপুর ও সহজলভ্য। তবে শুধু খাওয়াই নয়, সঠিক সময়ে খেলে কলা থেকে পাওয়া যাবে আরও বেশি উপকার। এতে আছে ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ, যা শক্তি জোগায়, হজম ভালো রাখে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
২. মানুষ কেন পরকীয়া করে, গবেষণা কী বলছে
ভালোবাসা, সংসার, সন্তান—সবই আছে। তবু কেন মানুষ পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে? কেবল শারীরিক আকর্ষণ, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে আরও গভীর কারণ? শিরোনামের প্রশ্নটা আপাতদৃষ্টে যতটা সহজ-সরল, আদতে এর উত্তর ততটাই কঠিন। পরকীয়া কখন থেকে শুরু হলো? এর একটাই উত্তর, যখন থেকে বিয়ের উদ্ভব ঘটেছে। রোমান্টিক সম্পর্কের সবচেয়ে সংবেদনশীল, জটিল আর বিতর্কিত অধ্যায়ের নাম পরকীয়া। এর পেছনে আছে জটিল মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জৈবিক—এমনকি আর্থিক পরিপ্রেক্ষিত।
৩. রমজান মাসে কোন সময় চিয়া সিড খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন
চিয়া সিড ভেজানো পানি খেয়ে দিন শুরু করেন অনেকেই। এর উপকারিতা অনেক। কিন্তু রোজা রেখে তো আর সেই অভ্যাস ধরে রাখার সুযোগ নেই। সাহ্রি কিংবা ইফতারে চিয়া সিড খেতেই পারেন আপনি। কিন্তু সারা দিন রোজা থেকে ঠিক কোন সময় চিয়া সিড খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার মিলবে?
৪. কিডনি ভালো রাখতে রোজ কয় লিটার পানি খাবেন
কিডনি ভালো রাখতে যে পর্যাপ্ত পানি খাওয়া প্রয়োজন, এটা অজানা নয়। দেহের ভেতর চলমান বহু ক্রিয়া–বিক্রিয়ার জন্যও পানি প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলা হয়, সুস্থ থাকতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির রোজ আট গ্লাস বা দুই লিটার পানি খাওয়া উচিত। আদতে কি এই হিসাবটা ঠিক?
৫. পিত্তথলিতে পাথর বা গলব্লাডার স্টোন কেন হয়, কারা বেশি ঝুঁকিতে
পিত্তথলিতে পাথর বা গলব্লাডার স্টোন খুবই পরিচিত একটি সমস্যা। কিন্তু অনেকে এই স্বাস্থ্য সমস্যাকে অবহেলা করেন। যকৃৎ থেকে নিঃসৃত পিত্তরস চর্বি হজমে সাহায্য করে। এই পিত্তরস সংরক্ষণে কাজ করে একটি ছোট থলি, যার নাম পিত্তথলি বা গলব্লাডার। কোনো কারণে যদি পিত্তরসের উপাদান ভারসাম্য হারায়, তখন পিত্তথলিতে পাথরের সৃষ্টি হয়।
৬. ১ মিনিটের এই সহজ পরীক্ষায় জেনে নিন আপনার শরীরের বয়স কত
২০২৪ সালের আগস্টে ‘নেচার এজিং’–এ প্রকাশিত এক গবেষণা বিশ্বব্যাপী রীতিমতো সাড়া ফেলে দেয়। এই গবেষণায় জানা যায়, মাত্র ১ মিনিটের একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বলে দেওয়া সম্ভব, আপনার শরীরের সত্যিকারের বয়স আদতে কত।
৭. হার্ট অ্যাটাকের ৬টি লক্ষণ এবং হার্ট অ্যাটাক হলে সঙ্গে সঙ্গে যা করবেন
হার্ট অ্যাটাক একধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সি; সঠিক সময়ে চিকিৎসা করানো না হলে বা হাসপাতালে ভর্তি না করালে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত থাকতে পারে। এ কারণে হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরি। কিছু পূর্ব লক্ষণ বা বিপদচিহ্ন জেনে রাখা উচিত, যেসব দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
৮. তামিম ইকবালের হার্টে কীভাবে এত দ্রুত রিং পরানো সম্ভব হলো
হার্ট অ্যাটাকের পর দ্রুততম সময়ে তামিম ইকবালের চিকিৎসা কীভাবে সম্ভব হলো এবং কীভাবে এত দ্রুত তাঁর হার্টে রিং পরানো গেল—এমন প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনাও চলছে। সে প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের হৃদ্রোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আবরার কায়সার।
৯. ৩ কোটি টাকা, ব্যক্তিগত উড়োজাহাজসহ আরও যা যা পান একজন মিস ইউনিভার্স
মিস ইউনিভার্স বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বার্ষিক আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করে থাইল্যান্ড ও মেক্সিকোভিত্তিক ‘মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন’। এর চূড়ান্ত পর্বের সরাসরি সম্প্রচার থেকে শুরু করে পরবর্তী এক বছরে প্রায় ৫০ কোটির বেশি বার দেখা হয়। ফলে এই প্রতিযোগিতা ইতিহাসের অন্যতম সর্বাধিক দেখা জনপ্রিয় বিউটি প্যাজেন্ট
১০. ওষুধ ছাড়াই সহজে রক্তের কোলেস্টেরল কমাবেন যেভাবে
রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরলকে বলা হয় গোপন শত্রু। এটি ধীরে ধীরে আপনার শরীরকে হৃদ্রোগ ও স্ট্রোকের মতো বিপজ্জনক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যা অনেক সময় আপনি টেরই পান না। টের যখন পান, তখন আর করণীয় তেমন থাকে না। তাই কোলেস্টেরলের মতো গোপন শত্রুকে আপনার চিনে নিতে হবে প্রথমেই, যখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।