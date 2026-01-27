ফ্যাশনের রাজধানীকে যে জাদুতে মুগ্ধ করলেন ডিওরের প্রধান ডিজাইনার
ঐতিহ্যকে সম্মান দেখানো আর সাহস করে নতুন কিছু করা—এই দুইয়ের ঠিকঠাক মিশ্রণ হলেই আজকের দিনে কোনো নামী ব্র্যান্ড নতুনভাবে সফল হতে পারে। ক্রিশ্চিয়ান ডিওর ব্র্যান্ডের জন্য নিজের প্রথম হাউট কতুরের (সবচেয়ে বিলাসবহুল পোশাকের নকশাপদ্ধতি) শোয়ে ডিজাইনার জনাথন অ্যান্ডারসন দেখিয়েছেন, তিনি এই দুটি কাজই খুব ভালো পারেন। গতকাল ২৬ জানুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিসের এক বিশাল হলরুম সেজেছিল জনাথনের থিমে। কারণ, এখানেই সব ফ্যাশনবোদ্ধাকে মুগ্ধ করেছে ডিওরের হয়ে জনাথনের নকশা করা এই বছরের স্প্রিং–সামার হাউট কতুর সংগ্রহ।
জনাথন অ্যান্ডারসন বিখ্যাত আইরিশ ফ্যাশন ডিজাইনার। আগে লোয়েভে নামের একটি স্প্যানিশ বিলাসবহুল ব্র্যান্ডকে নতুনভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ২০২৫ সালে ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের প্রধান ডিজাইনার নিযুক্ত হন।
গতকালের শো শুরুর আগে জনাথন নিজের ছোটবেলার একটি মজার গল্প বলেন। তাঁর বাবা যেটি সম্প্রতি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। জনাথন একদিন তাঁর মা–বাবার কাছে ফোন নম্বরের বইটি (ইয়েলো পেজেস) চেয়ে নেন। এরপর বইয়ে তিনি একজনের নাম খুঁজছিলেন—জন গ্যালিয়ানো। কিংবদন্তিতুল্য ফ্যাশন ডিজাইনার জন গ্যালিয়ানো বহু বছর ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের প্রধান ডিজাইনার ছিলেন এবং ডিওরকে বিশ্বজুড়ে নতুনভাবে জনপ্রিয় করেন।
জনাথনের ফোন করার উদ্দেশ্য ছিল, গ্যালিয়ানোর কাছে গিয়ে ইন্টার্নশিপ চাইবেন। খুঁজতে খুঁজতে বইয়ে নামটি পেয়েও গেলেন। তারপর ফোন করলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জন গ্যালিয়ানোর যে নম্বরটি সেখানে ছিল, সেটি ছিল আদতে এক ট্যাক্সি সার্ভিসের নম্বর!
এরপর লম্বা সময় গড়িয়ে যায়। জনাথন বড় হন, লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। এরপর নিজের নামে ব্র্যান্ড খোলেন। পরে লোয়েভেকে চামড়া পণ্যের ছোট ব্র্যান্ড থেকে একটি শক্তিশালী ফ্যাশন হাউসে পরিণত করেন।
২০২৫ সালে জনাথন ডিওরের দায়িত্ব নেওয়ার পর অবশেষে তাঁর সেই ছোটবেলার নায়ক জন গ্যালিয়ানোর সঙ্গে দেখা হয়। একবার ডিওরের স্টুডিওতে, আরেকবার গতকাল শোর দিন মঞ্চের পেছনে। জনাথন যখন এসব স্মৃতিচারণা করছিলেন, গ্যালিয়ানো তখন শো দেখতে সামনের সারিতে বসতে যাচ্ছেন, যেখানে তাঁর পাশেই ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ব্রিজিত মাখোঁ।
এক সাক্ষাৎকারে অ্যান্ডারসন বলেন, ‘আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন জন গ্যালিয়ানো আমার নায়ক ছিলেন। আজকের দিনে আমার কাছে তিনিই ডিওরের আসল প্রতীক। তিনি তো ডিওরের প্রতিষ্ঠাতা ক্রিশ্চিয়ান ডিওরের থেকেও বেশি সময় এই ব্র্যান্ডে কাজ করেছেন।’
গ্যালিয়ানোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই যে গতকালের এই অতি বিলাসবহুল সংগ্রহটি তুলে ধরেন অ্যান্ডারসন, সেটা বোঝা গেল মঞ্চে মডেলরা হাঁটতে শুরু করার পরও। কারণ, মডেলদের কানে এদিন যে ফুলের দুল দেখা যায়, সেটিকেই অনুপ্রেরণা হিসেবে রেখেছিলেন জনাথন অ্যান্ডারসন।
অ্যান্ডারসন ডিওরে যুক্ত হওয়ার পর গ্যালিয়ানো তাঁকে উপহার হিসেবে যে ফুলের তোড়া দিয়েছিলেন, সেটাই গতকালের কতুর কালেকশনে মডেলদের পরতে দেখা গেছে। শুধু মডেলদের কানের দুলে নয়, ভেন্যুর ছাদ থেকে ব্যাকড্রপ—সবখানেই সেই ফুলটিকে তুলে আনা হয় অভিনবভাবে। জনাথন ডিওরে যুক্ত হওয়ার পর গ্যালিয়ানো একটাই উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘তুমি যদি ব্র্যান্ডটাকে মন থেকে ভালোবাসো, ব্র্যান্ডও তোমাকে অনেক কিছু ফিরিয়ে দেবে।’
গতকালের শো দেখার পর দর্শনার্থীরা যেন ঘুরেফিরে গ্যালিয়ানোর উপদেশের প্রতিফলনই দেখতে পেলেন। একের পর এক হাই ফ্যাশনের যেসব পোশাক মন কেড়ে নিয়েছে দর্শনার্থীদেরও।
শো শুরু হয় তিনটি পোশাক দিয়ে, যেসব পুরোপুরি হাতে তৈরি। এসব ডিওরের সিগনেচার বালু ঘড়ি গড়নের (চওড়া কাঁধ, সরু কোমর) আধুনিক রূপ। অ্যান্ডারসন বলেন, ‘এই সংগ্রহ তৈরির আগে ভাবছিলাম, ডিওরের পোশাককে কীভাবে হালকা আর আরামদায়ক করা যায়। অনেকে মনে করেন, করসেট ছাড়া কতুর হয় না। এই ধারণা আমি বিশ্বাস করি না।’
এই শোয়ে অ্যান্ডারসন হাউট কতুর পোশাকে ব্যবহার করেছেন নিট কাপড়, যা খুবই বিরল। তাঁর ভাষায়, ‘নিট দিয়েও কতুরে অনেক নতুন কাজ করা সম্ভব।’
আরেকটা আলাদা ব্যাপার হলো, জনাথন অ্যান্ডারসন খুব দামি পোশাকের সঙ্গে সাধারণ কাপড় জুড়ে দিয়েছেন এখানে। যেমন ভারী কাজ করা সিল্কের স্কার্টের সঙ্গে হালকা ট্যাংক টপ। যা প্রমাণ করে, হাউট কতুর মানেই শুধু ভারী পোশাক নয়, এভাবেও আধুনিক আর স্টাইলিশ হাউট কতুর হতে পারে।
অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ডিওরের এই শোয়ে আগের চেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য জিনিসে ভরপুর ছিল। বড় ব্যাগ, ক্লাচ, জুতা, শাল আর গয়না—সবই বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়েছে। নতুন এই সংগ্রহ পাওয়া যাবে ডিওরের নতুন বিলাসবহুল শপিং স্টেশন—ডিওর ভিলায়।
যাঁরা অতি উচ্চ মূল্যের এই হাউট কতুর কিনতে পারবেন না, তাঁদের জন্য অ্যান্ডারসন প্যারিসের আরেকটি বিখ্যাত জাদুঘর মিউজে রোদ্যাঁয় এক সপ্তাহের আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। সেখানে তাঁর ডিজাইনের পাশাপাশি থাকবে ডিওরের পুরোনো কাজ আর বিখ্যাত শিল্পী ম্যাগডালেন ওডুন্ডোর ভাস্কর্য। ম্যাগডালেন ডিওরের লেডি ডিওর ব্যাগের নকশাও করেছেন।
সূত্র: ভোগ