তর্কবিতর্ক পেরিয়ে দর্শকের ‘ম্যাজিক ম্যান’, কে এই রাজবীর
শৈশবের কঠিন বাস্তবতা, মডেলিং ও অভিনয়জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই পেরিয়ে রাজবীর দে এখন ‘বিগ বস বাংলা’র ঘরে। কখনো তর্কবিতর্কে জড়িয়ে, কখনো প্রেম আর চুমু–কাণ্ডে সমালোচিত হয়েছেন। আবার নেতৃত্ব দিয়ে কুড়িয়েছেন প্রশংসাও। শুরুতে যাঁর কর্মকাণ্ডে বিরক্ত ছিলেন দর্শক, সময়ের সঙ্গে সেই রাজবীরই হয়ে উঠেছেন অনেকের প্রিয় প্রতিযোগী। দর্শকের কাছে ‘ম্যাজিক ম্যান’ হয়ে ওঠা এই রাজবীর দে আদতে কে?
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