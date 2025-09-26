পূজায় শিশুদের পোশাকে যেসব নকশা চলছে

পূজায় শিশুদের পোশাকে যেসব নকশা চলছে
দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে চলছে জমজমাট কেনাকাটা। পূজায় বড়দের যদি না–ও দেওয়া যায়, শিশুদের নতুন পোশাক তো দিতেই হবে। নতুন পোশাক পরার আনন্দ ওদের মতো করে আর কে উপভোগ করে। আর বাড়ির ছোটরাই তো হেসেখেলে উৎসবকে করে তোলে সত্যিকারের উৎসব। বৃষ্টি আর রোদ—দুটোই যেহেতু আছে শিশুদের পূজার পোশাকে, তাই আরামদায়ক কাপড়ের দেখা মিলল বেশি।
পোশাকে আরাম
শিশুদের পোশাকেও মিলেছে পূজার চিরায়ত লাল-সাদা রঙের দেখা। সবুজ, গোলাপি, টিয়া, হলুদ, কমলা কিংবা বেগুনির মতো রংগুলোও আছে। ‘দেশাল’–এর প্রধান ডিজাইনার ও স্বত্বাধিকারী ইশরাত জাহান বলেন, পোশাকের মোটিফে রাখা হচ্ছে ফুল, পাখি, প্রাণী ইত্যাদি। শিশুদের উৎসবের পোশাক বাছাই করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, পোশাকটি পরে সে যেন পূজার আমেজ অনুভব করে। কিন্তু আঁটসাঁট হওয়ার কারণে তাকে যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে না হয়। শিশুর জন্য ঢিলেঢালা পোশাক বেছে নিন।
সুতির পোশাক
পোশাকে এবার সুতির জয়জয়কার। সুতির পাশাপাশি লিনেনের ব্যবহারও চোখে পরার মতো। এ ছাড়া ব্যবহার করা হয়েছে সিল্ক ও ব্রোকেড কাপড়। গরম আবহাওয়ার কথা ভেবে বড় হাতা পোশাকের বদলে ছোট হাতা বা হাতাহীন পোশাকই বেছে নেওয়া উচিত। শিশুদের পোশাকের ব্র্যান্ড ‘শিশু পরিবহন’–এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ডিজাইনার ফাইকা যাবিন সিদ্দিকা জানান, শিশুদের পোশাক যত জমকালোই হোক, ভেতরের ইনার সুতির হলে ভালো।
মেয়েদের পোশাক
পূজার মেয়েশিশুদের পোশাকের মধ্যে রয়েছে ফ্রক, স্কার্ট, টপস, সারারা, কুর্তা ইত্যাদি। এসব পোশাকে দেখা গেল ফুল, পাখি, পাতা, প্রজাপতির নকশা। এমব্রয়ডারি, স্ক্রিনপ্রিন্ট ও ব্লকের কাজ করা হয়েছে এসব পোশাকে।
ছেলেদের পোশাক
ছেলেদের পোশাকের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে কোটি। এ ছাড়া রয়েছে হাফ হাতা শার্ট, ফতুয়া ও টি-শার্ট।
কোথায় পাবেন
দেশাল, আড়ং, শিশু পরিবহন, ক্লাব হাউস, ইয়েলো, লা রিভ, সেইলর, রঙ বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন শিশুদের পূজার পোশাক।