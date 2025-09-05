দুই বেলা ভাত খেয়েও যেভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন জান্নাতুল পিয়া

দুই বেলা ভাত খেয়েও যেভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন জান্নাতুল পিয়া
২০১৭ সালের কথা, প্রথম আলোর লাইফস্টাইল ফিচার পাতা ‘নকশা’র প্রচ্ছদ হবে ঐতিহ্যবাহী কাপড় খাদি। মডেল জান্নাতুল পিয়াকে নিয়ে ছবি তুলতে কুমিল্লার এক প্রত্যন্ত গ্রামে যায় নকশা দল। সকাল থেকে শুরু হয় ছবি তোলার কাজ। আশপাশে কোনো খাবারের দোকান না থাকায় সকালটা হালকা খাবার দিয়েই পার করে দেয় পিয়াসহ নকশা দল।
দুপুরের দিকে জান্নাতুল পিয়া জানালেন, তাঁর অন্য কোনো খাবারের প্রয়োজন নেই। তবে দুপুরে এক প্লেট ভাত আর ডাল তাঁর খেতে হবেই, না হলে আর কাজের গতি আসবে না।
কথামতো গাড়ির ড্রাইভারকে পাঠানো হলো ভাতের সন্ধানে। কুমিল্লা শহর থেকে ভাত, ডালের সঙ্গে আনা হলো মাছ। কাজের ফাঁকে সেটাই বেশ তৃপ্তি করে খেলেন পিয়া। বললেন, দুপুরবেলা পেট ভরে ভাত না খেলে আমার খুব অস্থির লাগতে থাকে। বোঝা গেল ভাতের প্রতি জান্নাতুল পিয়ার ব্যাপক টান।
মা হয়েছেন তাও বছর চারেক। তারপরও জান্নাতুল পিয়ার যে ফিটনেস, তা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। নিয়মিত ভাত খেয়েও কীভাবে এত সুন্দর ফিটনেস ধরে রাখেন? জানতে চাইলে এই মডেল তারকা বললেন, দুপুর ও রাতে নিয়মিত ভাত খেয়ে থাকেন। ‘যেহেতু আমরা ভাত খেয়ে অভ্যস্ত, তাই ভাত না খেলে চেহারা তার স্বাভাবিক লাবণ্য হারায়।’
ভাত না খেয়ে ওজন কমানোর পদ্ধতিতে একেবারেই বিশ্বাসী না এই মডেল। দুপুর ও রাতের খাবারের তালিকায় ভাত থাকবেই, সঙ্গে আরও থাকে সবজি, ডাল, মাছ আর ডিম।
দুই বেলা ভাত খেয়েও তাহলে কেন ওজন বাড়ে না? কারণ শরীরচর্চা। প্রতিদিন নিয়ম করে ৪৫ মিনিট কার্ডিও ও ৪৫ মিনিট ওয়েট লিফটিং করেন পিয়া। পাশাপাশি শরীরের প্রয়োজনীয়তা বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট নিয়ে থাকেন।
আর সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে শেষ করেন রাতের খাবার। দুপুরের খাবারটা অবশ্য ১টা মধ্যে খেয়ে থাকেন। আগের দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরের দিন বেলা ১টা পর্যন্ত কোনো ভারী খাবার খান না।
তাহলে সকালের নাশতা? এক গ্লাস মেথি পানি খেয়ে শুরু হয় জান্নাতুল পিয়ার সকাল। আগের রাতেই এক গ্লাস পানিতে ১ চা চামচ মেথি ভিজিয়ে রাখেন। দুপুর পর্যন্ত ব্ল্যাক কফি আর ফলের রস খেয়ে থাকেন।
রান্নায় একেবারেই তেল এড়িয়ে চলেন। পরিবর্তে ব্যবহার করেন পরিমিত মাখন বা ঘি।
আর এভাবেই দুই বেলা ভাত খেয়েও ফিট থাকেন জান্নাতুল পিয়া।