‘মন ফাগুন’ ধারাবাহিকের অভিনেত্রী সৃজলাকে নিয়ে বিগ বসে তুলকালাম

‘মন ফাগুন’ ধারাবাহিকের অভিনেত্রী সৃজলাকে নিয়ে বিগ বসে তুলকালাম
মুম্বাইয়ে প্রায় পাঁচ বছর মডেলিং করেছেন। ‘মন ফাগুন’ ধারাবাহিকের পিহু চরিত্রে অভনিয় করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সৃজলা গুহ। আট বছরের প্রেমের সম্পর্কে বিচ্ছেদ, ইনস্টাগ্রামে খোলামেলা ছবি থেকে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বেলি ডান্স—নানান কারণে আলোচিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। এবার বিগ বস বাংলার সিজন ৩–তে অন্যতম প্রতিযোগী সৃজলা। ছবিতে ছবিতে তাঁর সম্পর্কে জানাচ্ছেন হাসান ইমাম
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