জলপাইগুড়ির ‘গ্ল্যামারাস লেডি’ তনুশ্রী এখন বিগ বস বাংলার ‘ঠোঁট কাটা’ প্রতিযোগী
কয়েক বছর আগেও তাঁর পরিচয় ছিল মা ও গৃহিণী। করোনার পর হঠাৎ নিজের সক্ষমতা যাচাই করতে চাইলেন। প্রথমে ফেসবুক লাইভে এসে শাড়ি, গয়না ও অনুষঙ্গ বিক্রি শুরু করলেন। লাইভে তাঁর স্বতস্ফূর্ত কথাবার্তায় দ্রুতই পরিচিতি পেতে শুরু করেন। বিক্রি বাড়তে থাকায় অফলাইন দোকানও খোলেন। এবার তিনি বিগ বস বাংলার বদৌলতে আরও পরিচিত। ভারতের উত্তরবঙ্গের ছোট্ট জেলা জলপাইগুড়ির মেয়ে তনুশ্রী রায় দাস। সব পরিচয় ছাপিয়ে যিনি এখন বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছেন সত্যি কথা উঁচু গলায় বলার কারণে। এখানে রইল তনুশ্রীর একগুচ্ছ ছবি
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